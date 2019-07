Llerandi: "Ayer era otro Ricardo Rosselló"

Ante los fuertes rumores en las próximas horas del gobernador Ricardo Rosselló, Ricardo Llerandi -quien renunció este martes a su puesto como secretario de la Gobernación- dijo este miércoles en entrevista radial (WKAQ):

“Él (Rosselló) no me ha notificado la decisión a mí, pero la expresión de ayer (martes) es de que estaba escuchando, nunca lo había visto así...", dijo.

"Desconozco la decisión que va a tomar. Ayer, (martes) era otro Ricardo Rosselló. No el gobernador, sino el individuo con paz, pero mucha reflexión”, agregó.

Llerandi, por su parte, también retieró cuán "difíciles" han sido los pasados días en su aspecto personal y para la Rama Ejecutiva.

El saliente secretario saldría efectivo el miércoles, 31 de julio.

"No tengo idea de qué voy a hacer, tendré un proceso de reflexión", puntualizó al tiempo que dijo: "Me quedó en Puerto Rico. Me quedó en Arecibo".

La determinación de Rosselló ocurriría tras filtrarse unas 889 páginas de un chat que mantenía con altos funcionarios gubernamentales y colaboradores de su campaña, y múltiples protestas exigiendo su salida.

Llerandi figuraba entre los integrantes del chat.

