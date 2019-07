Llerandi: "Yo no tengo nada que esconder"

El secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi fue captado en audio en el momento en que le impartía instrucciones de vender boletos de eventos políticos para la campana del gobernador Ricardo Rosselló.

Llerandi indicó en la grabación que hay dos eventos de recaudación de fondos con el motivo del cumpleaños del gobernador.

"Fuera de horas laborables" la presión para vender boletos políticos, alega Llerandi

El secretario de la Gobernación reaccionó en Telenoticias a un audio donde se dirige a un público para dichos fines.

El secretario de la Gobernación reaccionó en Telenoticias y explicó que hizo el anuncio en una actividad privada no costeada con fondos públicos.

“Este servidor lleva años siendo colaborador de la campaña del gobernador Ricardo Rosselló y emití el por libre, lo he continuado haciendo y continuare haciéndolo para asegurar la reelección del gobernador.”, expresó Llerandi a través de una llamada telefónica.

Además, aseguró que la reunión fue una partidista y que sólo se encontraban colaboradores de la campaña del gobernador.

“No había ningún jefe de agencia prohibido por ley de participar en actos políticos. Había otras personas que no eran jefes de agencia y esto es un asunto entre colaboradores del Partido Nuevo Progresista.”, recalcó.

“Yo no tengo nada que esconder. Como no he hecho ningún acto ilegal porque jamás en mi vida me presto para eso, pero yo soy trasparente. Yo soy parte de un partido, soy representante electo del ese partido y continuaré apoyando las campañas de los candidatos a los cuales este servidor favorezca.”, cerró.

