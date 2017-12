Llora al perder en su casa los ahorros de toda la vida

LOS ANGELES - A un hombre de la ciudad de Compton le robaron los ahorros de toda una vida y aunque dice que ya perdonó a los delincuentes, no sabe cómo volverá a juntar ese dinero.

Jesús Dominguez dice que perdió $155,000 y explica llorando que "les digo a mis hijos que me hagan fuerte, porque realmente sí duele". Sus hijos lo vieron llorar por primera vez: "son muchos años, muchos años de sacrificios...", asegura.

Diez años de ahorros que guardaba en su casa los perdió cuando un delincuente rompió su puerta. Se llevaron $155,000 y joyas de la familia.

Jesús trabaja en la construcción y ha guardado cada dólar que puede de sus jornadas de hasta 18 horas. "Ya mi cuerpo ya no aguanta. Me duele mi columna, me duelen mis rodillas. De las manos, me dice mi señora, que me quejo todas las noches".

No es Messi, es un ingenioso ladrón de 53 celulares en concierto

La forma en que los ocultaba fue tan impresionante como la manera en que lo descubrieron y atraparon. (Publicado hace 4 horas)

Su vida no ha sido fácil. Fue víctima de violencia doméstica cuando era niño. De adulto, vio como las drogas destruyeron la vida de su exesposa y su primer matrimonio.

Como padre soltero trabajo con más fuerza para sus tres hijos, que ahora tienen el apoyo de su nueva pareja. "Siempre pensé en comprarles su casa. Y siempre pensé en ahorrarles para que siguieran estudiando y que no pasen la vida dura que yo he pasado aquí".

Dominguez y su familia se apoyan en una fe duradera. Mientras el alguacil investiga el caso, uno de sus clientes abrió una cuenta de GoFundMe con la esperanza de un milagro de Navidad. Los responsables no han sido arrestados.