Increíble: rescatan a rescatista que buscaba a inmigrante

La intensidad del sol y las zonas lejanas, en muchas ocasiones, no es impedimento para que rescatistas cumplan su misión ayudando, salvaguardando y protegiendo a quienes quedan atrapados en medio del desierto. Sin embargo, en esta ocasión, fue un rescatista quien tuvo que ser salvado.

“Nos llegó el llamado para localizar a unos migrantes, empezamos a seguir las huellas que se localizaban por el muro, yo seguí unas, ya entrada la noche como a las 8:20 me detuve ya que no vi ningún resultado en esa búsqueda, se oscureció, dejé de seguir las huellas porque ya no las podía ver muy bien”, relató en redes sociales Daniel Aguilera Galindo, el rescatista rescatado.

Galindo quedó atrapado en las áridas arenas del desierto de Ciudad Juárez tras ir en busca de un grupo de inmigrantes que habían sido reportados como perdidos en mencionada zona.

“No tenía ninguna forma de poder seguir viendo las huellas, así que me detuve, me acosté en el suelo a un lado de las huellas a esperar a la mañana siguiente que hubiera luz para poder seguir las huellas”, dijo Galindo.

Fue a través de estas que Galindo logró llegar a la valla fronteriza con la esperanza de encontrar a elementos de la Patrulla Fronteriza en El Paso para que lo auxiliaran.

“No se encontraba nadie, me encontré unas botellas con agua afortunadamente y, pues, ya me las fui tomando en el camino, escuché unos vehículos con sirenas, me regresé al cruce, no me observaron ya a eso dado de 20-30 minutos llegaron unas unidades, fue cuando me recogieron y ya me brindaron la ayuda”, dijo el rescatista.

Galindo estuvo por más de 12 horas perdido en el desierto, una situación que hoy lo hace valorar la vida y ejercer, aún más, su labor con el corazón.

“Por esta experiencia yo no dejaría de brindar mi apoyo a quien lo necesite porque eso es lo que me gusta hacer y es lo que se hacer”, dijo Galindo.