Peinados, expresiones, ropas, instrumentos y los movimientos de los cuatro uruguayos que integran The 4 Beats, banda tributo a los Beatles, vuelven a dar vida a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, que se lucirán, por primera vez en versión uruguaya, dónde todo empezó.

A partir del próximo 23 de agosto, los pioneros uruguayos en acudir a la cuna de uno de los grupos más aclamados de la historia en el marco de la Beatle Week de Liverpool, tocarán en este evento que reunirá a 70 bandas de 20 países.

Durante esa semana, los Beatles charrúas tendrán que tocar once veces en un lapso de seis días en los diferentes escenarios habilitados a lo largo de la ciudad inglesa, entre los que se incluye el mítico The Cavern, donde se forjaron los primeros pasos de los creadores de clásicos como "Let It Be", "Here Comes The Sun", "Come Together" y "Hey Jude".

En una entrevista con Efe, Bruno D'Angelo, encargado de interpretar a Harrison en los escenarios, sostuvo que acudir a este festival es "un sueño cumplido", y por ello preparan "alguna que otra sorpresa" -que prefieren no revelar-, ya que no quieren "dar siempre el mismo show".

Sin embargo, alcanzar este logro no fue fácil para los músicos, quienes consiguieron la invitación al evento después de que el propietario de The Cavern los viera tocando en Buenos Aires.

"Fuimos a participar a la semana Beatle latinoamericana en Buenos Aires (...) ahí fue cuando nos vio Bill Heckle, que es el propietario de The Cavern y nos invitó para ir allá. Quedamos entre las cinco mejores bandas de Latinoamérica y un tiempo después del festival nos mandaron un correo diciendo que nos había visto Bill y que nos invitaba a tocar", detalló el guitarrista.

Esta oportunidad en Inglaterra será la segunda vez que Martín Gómez, Bruno Leites, Nicolás González y Bruno D'Angelo toquen más allá de sus fronteras, aunque en el escenario estas identidades quedan fuera y se convierten en Paul, Ringo, John y George, respectivamente.

"La gracia que tiene de repente hacer esto es que necesitas meterte mucho en el personaje (...) lo tienes que sentir, cada uno tiene muy incorporado el personaje dentro. Es subir al escenario y disfrutarlo pero también tienes que mirar videos, posturas...", declaró González.

Además de aprenderse las canciones de los cuatro de Liverpool, deben memorizar cada gesto y movimiento de sus alter ego, aunque, para el intérprete de John Lennon, lo más difícil de imitar es "la parte musical".

"En realidad una de las cuestiones más difíciles a la hora de hacer un Beatle son las voces, hay que cantar como McCartney, hay que cantar como John Lennon, son temas complicados. Cada uno quiere mucho a su Beatle", confesó el propio Harrison instantes después de dejar su atuendo diario de Bruno durante la entrevista con Efe.

Los uruguayos encarnan hasta tal punto a los Beatles que incluso emplean los mismos instrumentos, algo que no resulta "ni barato ni fácil" de conseguir.