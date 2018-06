Los albergues para migrantes: negocio millonario

Más Videos (1 of 9)

Los albergues para menores indocumentados se han convertido en un negocio de miles de millones de dólares. La separación de más de 2,000 niños migrantes de sus familias ha dejado ver una industria inmensa, gracias a la política migratoria del presidente Donald Trump.

Ya ha comenzado a conocerse el monto del dinero que se perciba en medio de esta situación. Los Programas no lucrativos Southwest Key han ganado al menos 955 millones de dólares en contratos federales desde el 2015 para operar albergues y ofrecer otros servicios a los menores inmigrantes que se encuentran bajo custodia federal, tal y como lo señalara el diario The New York Times.

En su declaración tributaria de 2015, la organización sin fines de lucro Southwest Key, que cuenta con 27 refugios en Estados Unidos, recibió más de 242 millnes de dólares. Desde entonces sus ingresos se han elevado a la suma de casi mil millones.

Southwest Key no es más que una pieza en el mundo lucrativo y reservado del negocio de refugio de inmigrantes. Alrededor de una docena de contratistas operan más de 30 instalaciones solo en Texas, y muchas otras contrataron cerca de 100 refugios en otros 16 estados. Su refugio ubicado en un antiguo almacén Walmart, en Texas, es apenas uno de muchos.

Con los años, no solo han aumentado los albergues, sino su capacidad. En el 2010 Southwest tenía capacidad para 500 menores y hoy en día pueden hospedar hasta a uos 5,000. Las detenciones de los adultos también generan sumas millonarias a las compañías de cárceles privadas, que han visto el incremento del valor de sus acciones.

Una pequeña red de compañías de prisiones privadas ya está operando los centros de detención familiar en Texas y Pennsylvania, y dichos centros es muy probable que sean expandidos en apego a la nueva orden presidencial, si es que dicha orden logra sostenerse tras una revisión legal, según los analistas.