De milagro: sale adelante madre con balazo en la cabeza

Una joven madre de Arizona que recibió un disparo en la cabeza durante el tiroteo masivo en Las Vegas ha hecho una recuperación casi imposible, y ahora se dirige a casa con su familia.

Jovanna Calzadillas, de 30 años, cuya familia fue aconsejada para que la quitara de la vida en un hospital de Las Vegas días después del tiroteo, el miércoles caminaba con ayuda y bromeaba con su familia y amigos durante una conferencia de prensa en el Barrow Neurological Institute de Phoenix.

"Quiero que los demás sepan que no deben vivir sus vidas con miedo", dijo Calzadillas. "No voy a vivir mi vida con miedo por lo que me sucedió. La vida es demasiado corta. No podemos dejar que ganen. Y, quiero que la gente sepa que los milagros suceden".

Después del tiroteo masivo del 1 de octubre del 2017, la joven permaneció en el hospital de Las Vegas durante aproximadamente tres semanas, hasta que estuvo lo suficientemente estable como para viajar a Phoenix.

"Cuando vi por primera vez a Jovanna, su estado neurológico era muy sombrío y no estaba claro si ella se recuperaría", dice Lindley Bliss, médico internista.

"El cerebro de Jovanna resultó gravemente herido, pero solo semanas después de su llegada a Phoenix, estaba despierta y receptiva, hablando y comiendo sola. Su recuperación es una de las más profundas que he visto en mi carrera médica".

Jovanna asistía al Festival de Música de la Ruta 91 de Las Vegas con su esposo Frank Calzadillas cuando ocurrió el tiroteo.

Calzadillas fue transportada en ambulancia aérea a Phoenix el 19 de octubre para ser atendida en el Select Specialty Hospital.