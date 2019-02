LoveSync: botones que detonarían la pasión en una pareja

Una empresa está cada vez más cerca de recoger los fondos necesarios para crear un dispositivo que según sus creadores "sincroniza" el deseo entre una pareja.

El dispositivo se llama LoveSync y consiste en dos botones interconectados que ayudarían a la pareja que no quiere pasar por el proceso de ser rechazado cuando su contraparte no tiene apetito sexual.

Si no se sienten cómodos al decirle a su pareja que les gustaría tener relaciones sexuales el botón LoveSync lo hace por ellos.

De acuerdo a sus inventores los dos botones funcionan así: uno para ti y otro para tu compañero. Si te sientes deseo, tocas el botón para almacenar tu deseo durante un período de tiempo determinado (unos 15 minutos). Si tu compañero también pulsa su botón durante el período de tiempo, ambos botones se iluminarán para indicar una coincidencia, explica LoveSync.

"No hay riesgo de rechazo, y no hay presión sobre tu pareja, si solo uno de ustedes toca, no pasa nada", dice la descripción en Kickstarter donde ya han recaudado más de 5 mil dólares, de la meta de 7,500 parsa iniciar el proceso de producción y envíos.

A quienes ordenen el set de dos botones les valdrá alrededor de $50.

La página de la campaña en Kickstarter de LoveSync dice que "proporciona el mayor beneficio para las parejas que tienden a no ser tan frecuentes con respecto a sus deseos sexuales, pero incluso aquellas con un impulso por encima del promedio tienen espacio para mejorar". Este puede ser un buen punto de partida para las personas que no es cómodo o no puede captar señales no verbales, pero solo debe ser el primer paso, todo debe llevar a la comunicación.