Luis Fonsi: Gracias Puerto Rico… Esto va por ustedes

Pase lo que pase, espero que podamos brindarle un poquito de luz, unión, fuerza y orgullo a un pueblo que ha sufrido mucho en los últimos meses. Despacito siempre fue mi humilde homenaje a la tierra que me vio nacer, la tierra que me dio el amor por la música. El mundo entero celebrará los colores de nuestra bandera y la melodía de nuestro cuatro Puertorriqueño. Gracias Puerto Rico... Esto es por y para ustedes! 🇵🇷 @daddyyankee @zuleykarivera #ChristianNieves #PuertoRicoIsBackinBusiness @seepuertorico

