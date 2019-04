Desgarrador: le sacan el corazón a un perrito

PALMVIEW — Una residente de Palmview sacó a su cachorro, Bebo, a jugar y lo menos que esperaba era encontrarlo muerto en el patio de su vecina.

El lugar donde halló a su mascota fue un escenario macabro, dijo la residente, pues halló a Bebo con sangre en su pecho y sin su corazón.

“Me habla mi vecina y me dice que el perrito está muerto ahí en su casa. Yo llego, verdad, lo veo todo sangrado, pero no había sangre alrededor, no había rastros de que ahí le habían hecho algo. No tenía mordidas, nada, solo el agujero que él tenía ahí,” dijo la dueña del perrito.

Al ver las condiciones en las que se encontraba Bebo, la dueña llamó de inmediato a las autoridades. “Existe la posibilidad haya tenido de ritual o brujería,” conjeturó el sargento Arnold Sepúlveda, del departamento de policía de Palmview.

“Me ha dolido mucho la muerte de él y más lo que le pasó, lo que le hicieron. No creo que ningún animalito se merezca que le hagan eso,” dijo la dueña de Bebo.

La policía de Palmview está tras la pista de los responsables de este acto de crueldad animal. Si viste o sabes algo, llama al 956-432-0303.