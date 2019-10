Madre busca dar con el paradero de su hija de 4 años

Una madre busca dar con el paradero de su hija de cuatro años, quien se encuentra desaparecida desde el pasado martes 1 de octubre, luego de haberla dejado con su padre biológico.

Luego de una separación sentimental con el padre de su niña, Yesenia Torres Robles se mudaría de la residencia en la que vivió por al menos cuatro años con Reynaldo Garayúa Ramírez, padre de la menor y contra quien pesa una orden de protección.

El Tribunal le concedió una custodia temporera a la progenitora, sin embargo, la Policía no ha podido entregar a la misma.

“Reynaldo en ese momento donde ya me iba a llevar a la nena, me impidió salir de la residencia”, alegó la mujer que dijo que llegó a irse sin su hija, Stella Garayúa.

Desde entonces, Torres comenzó un proceso legal para recuperar a su hija.

“Para solucionar este problema de custodia, fuéramos directo al tribunal, lo cual el tribunal nos citó para el jueves, y ahí es que tengo la custodia de mi hija.”, dijo Torres.

Según explica el agente De Hoyos de Bayamón Oeste, explicó que al momento no se puede catalogar la situación como secuestro pues la pequeña fue vista por última vez con su padre biológico.

“No hay un secuestro como tal. Hay un familiar que es el papá, no hay secuestro. Obviamente si la persona diligencia la orden y se negare a entregar a la menor pues ya es un proceso muy diferente. Pero no tiene conocimiento de dicha orden y de que tiene que entregar la menor por lo menos con nosotros la Policía. Hasta tanto la Policía no diligencie la orden, no podemos hacer el proceso de que se nos entregue la menor.”, explicó el agente.

El abogado de la madre ha intentado comunicarse con la abogada del padre de la menor, pero no ha logrado reacción por parte de ella.

“El llamado es la conciencia de este señor para que comparezca ante el cuartel más cercano, entregue a la menor y reciba la orden de protección y que los procesos sigan en los canales correspondientes”, imploró el licenciado Ramon Rivera Grau.

De igual forma, Telenoticias trató de comunicarse con la representante legal del padre, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes.

Si tiene información que pueda ayudar a dar con el paradero de la menor, lo puede hacer de manera confidencial al 787-343-2020.

