Policía: Madre habría acabo a balas con esposo e hijas

Una madre acusada de arremeter a tiros contra sus dos hijas y expareja en la vivienda familiar enfrenta tres cargos por asesinato.

Se informó que Damyra Alcindor, de 28 años, se debate por la vida en el hospital tras, supuestamente, haberse auto infligido un disparo.

La Policía dijo que la mujer baleó a su esposo, Max Alcindor, de 38 años, y a sus hijas Damaya, de 10 meses de nacida, y Maxilla, de cuatro años. Todo esto en una residencia de la cuadra 6300 de Hegerman Street en el vecindario de Tacony, la noche del lunes.

"Nunca es fácil ver niños con balazos. Nuestros investigadores bloquearon todas las carreteras para tratar de llevarlas rápido al hospital, pero fue muy tarde", dijo la comisionada interina Christine Coulter. 'Todos los que estaban en el interior de la residencia fueron hallados muertos o baleados".

La víctima masculina es el padre de al menos una de las niñas, según la Comisionada Coulter quien ratificó que quedó "descorazonada" tras lo ocurrido.

Las menores fueron trasladadas a St. Christopher's Hospital for Children donde se certificó la muerte más tarde. El caballero fue registrado como fallecido en la vivienda, mientras que la supuesta autora del crimen yacía en las afueras de la casa con una herida de bala.

Los vecinos dijeron que la mujer laboraba como chofer de autobús escolar y el hombre como guardia de seguridad. Al parecer la pareja estaba separada y el caballero visitaba con regularidad una de las niñas fuera de la vivienda.

