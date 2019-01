Maestro acusado de tener sexo con varias estudiantes

Más Videos (1 of 9)

Madres de estudiantes víctimas de agresión sexual hablarán por primera vez sobre la nueva demanda entablada contra la junta escolar del condado Miami-Dade.

En el 2016 una joven declaró a un detective haber sido asaltada sexualmente, en el otoño de 2015, por Wendell Nibbs, un ex profesor de Brownsville Middle School, con quien tuvo relaciones al menos cinco veces durante las horas escolares dentro de un aula de la propia secundaria.

A raíz de esto se abrió un litigio en contra de la junta escolar del condado, pues de acuerdo al abogado de la familia de la menor, otras estudiantes acusaron a Nibbs del mismo delito.

Otra ex alumna le dijo a la policía que ella era también víctima del mismo maestro. "Me llevó a su oficina y fue entonces cuando comenzó a tocarme", dijo. "Trató de taparme la boca porque seguía gritando ... y me violó".

Las madres de las presuntas afectadas realizarán una conferencia de prensa este lunes en la manana en las afueras del edificio de la propia sede de la junta escolar.

LOS HECHOS

Wendell Nibbs, ex maestro de educación física, fue arrestado y acusado de agresión sexual en 2017, aunque se declaró inocente, se espera que sea juzgado en marzo de 2019.

Al menos siete alumnas han acusado a Nibbs de conducta sexual inapropiada desde 2004, lo que llevó a las autoridades a revisar el archivo de personal de Nibbs, donde se muestra un largo historial de quejas relacionadas con conducta sexual inapropiada, algunas de las cuales se remontan a más de una década.

En mayo de 2004, dos alumnas presentaron las primeras quejas sobre Nibbs pocos meses después de que se convirtiera en maestro a tiempo completo de Brownsville Middle School. Una estudiante dijo que le hizo comentarios sexuales y la agarró para atraerla hacia él y otra aseguró que le pidió sexo oral.

Según su archivo personal, Nibbs fue retirado de la escuela durante una investigación que duró desde el 21 de mayo de 2004 hasta el 11 de septiembre de 2004. El informe preliminar indicó que las acusaciones no se pudieron corroborar y se descartaron sin justificación.

Pero en 2006, otra estudiante confesó que el profesor le habría pedido un beso. Y esta demanda también se resolvió sin fundamento.

En 2013, se presentó otra queja acusando a Nibbs de "mostrar fotografías de partes privadas de mujeres, tocar a una estudiante en sus piernas y hablar sobre el desarrollo de su cuerpo".

La unidad de investigación civil del distrito examinó las denuncias pero en una entrevista de 23 minutos, Nibbs dijo que era "todo un mentira" y que "nunca había participado en ninguna conversación de esta naturaleza" con los estudiantes. El caso se cerró sin una causa probable de que el profesor hubiera hecho algo malo.

En 2015, otra estudiante se quejó de que Nibbs le pidió ver sus partes privadas. Nuevamente el distrito no encontró causa probable para el caso luego de que negara la acusación y ninguno de los testigos entrevistados asegurara haber escuchado tal comentario. Sin embargo, Nibbs recibió una carta de reprimenda por no informar a la administración de la escuela de lo sucedido.

Cuando la policía escolar la entrevistó nuevamente en 2017 sobre su queja, ella dijo que la había violado, aún así sus acusaciones no están incluidas en los cargos actuales que enfrenta Nibbs.

En 2016, una estudiante y su padre informaron a la escuela que Nibbs le había hecho comentarios inapropiados sobre su cuerpo y le preguntó si era lesbiana.

Pero esta vez el distrito en este caso si encontró causa probable de que él hiciera los comentarios inapropiados. Según la orden de arresto, ella le dijo a la policía que Nibbs estaba involucrado en una relación sexual con una estudiante.

Unos meses más tarde, una estudiante se presentó y admitió que ella era la persona que mantenía una relación sexual con el profesor mientras estaban en la escuela durante las horas escolares.