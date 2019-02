Mira qué le pasó a Maluma en un hospital de niños

Maluma dio una muestra de su calidad humana al visitar un hospital para niños con cáncer con motivo del Día Mundial contra esa enfermedad y dejar que ellos le cortaran el cabello.

Como una donación simbólica para crear conciencia sobre el tema, Maluma apareció en un video publicado en su Instagram llegando al Baptist Health South Florida en Miami.

Luego entre risas algunos pequeños con tijeras en mano le cortaron la melana rubia teñida del cantante hasta que una profesional le dio los toques finales a su look.

"Es imposible ponerse en los zapatos de estos chiquitos pero por esas sonrisas uno hace cualquier cosa. Gracias pequeños maestros por enseñarnos tanto y con toda seguridad la próxima no buscaré una peluquería, volvería una y mil veces donde ustedes. #WorldCancerDay @baptisthealthsf", escribió Maluma en el mensaje que acompaña el video en Instagram.

Al final una niña, Danna, con la bolsa donde guardaron los cabellos del cantante le dice "Gracias Maluma".

Luego, en el Instagram de @salvemosadanna se leía lo siguiente junto a una foto de Maluma besando a la niña: "Hoy es el día MUNDIAL de la lucha contra el cáncer y los pequeños lo celebran así... bello💙hermoso💙divino💙lindo y espectacular Maluma baby con nosotros. Besándole la calva a mi muñeca de roble, gracias mil gracias @maluma por alegrarnos la vida, nunca pensé que eras tan dado con los niños! Thank you @baptisthealthsf #MCI for always thinking of our children".

En su cuenta de Twitter, el hospital también le agreadeció la visita: "¡Nuestros niños en el Instituto del Cáncer de Miami ayudaron a la superestrella de la música latina, @maluma a obtener una nueva imagen! ✂️ ¡Gracias por los recuerdos y las sonrisas sin fin! #MalumaBaby #WorldCancerDay #PediatricCancer #Maluma".