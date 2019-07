Manuel Natal desmenuza vínculos entre Elías y Rosselló

El representante Manuel Natal visitó el programa Jay y Sus Rayos X para desmenuzar los vínculos estrechos que unen al licenciado Elías Sánchez y el gobernador Ricardo Rosselló.

En el programa, el licenciado -parte del Movimiento Acción Ciudadana- inició su disertación al establecer la relación personal que les une: que ambos fueron padrinos en sus respectivas bodas.

Elías Sánchez abandona firma legal y de cabildeo

Renunció a mediados de mes. (Publicado hace 2 horas)

Sin embargo, fue en el 2012 que Sánchez se convirtió en empleador de Rosselló a través de la empresa Veritas Company, que tenía contratos con el Senado de Puerto Rico, indicó.

El vínculo continuó con el nombramiento de Sánchez como director de Campaña de Rosselló “y posteriormente en el representante de Ricardo Rosselló ante la Junta de Control Fiscal. ¿Por qué Elías Sánchez es la ficha del destranque? Porque una investigación a Elías Sánchez. es una investigación a Ricardo Rosselló, indicó Natal.

Se torna controversial visita de Primera Dama a albergue

Un líder comunitario aseguró que se trató de una visita coordinada. (Publicado martes 23 de julio de 2019)

“A mí me preocupa que esto no llegue a las últimas consecuencias, porque la salida del Gobernador no le pone fin a esta historia, Hay que investigar los vínculos de Elías Sánchez, no solo con Ricky Rosselló, sino también con esa Cámara de Representantes, que está próxima a iniciar una investigación, porque la información que yo tengo es que cosas tan importantes como la presidencia de la Cámara de Representantes, Elías Sánchez también intervino para mover los voto a favor de Johnny Méndez”, concluyó el Representante.

Mira aquí nuestra programación en vivo.