Maradona se disculpa tras hablar de "robo" a Colombia

Un día después de que la FIFA lo reprendió por los comentarios en los que criticó el trabajo del árbitro estadounidense Mark Geiger en el partido entre Inglaterra y Colombia por los octavos de final del Mundial de Rusia, Diego Maradona se disculpó el jueves ante la entidad rectora del fútbol mundial.

El astro argentino, que es uno de los embajadores oficiales de la FIFA en la Copa del Mundo y que ha acudido a varios encuentros en el torneo, le dijo a la cadena regional Telesur que el resultado del encuentro había sido “un robo monumental”.

Durante el programa "De la Mano del Diez" Maradona aseguró que la actuación del árbitro Geiger "no se puede creer" al tiempo que explicó que a los árbitros "los elige Collina (Pierluigi) que lo eligió Infantino (Gianni) para cambiar a una nueva Fifa y hoy vimos todo lo contrario: una Fifa vieja y arreglada".

Según Maradona, el árbitro "se inventó un penalti" que derivó en el 1-0 de Inglaterra y durante todo el compromiso buscó favorecer a los europeos.

"No fue penal, fue falta de Kane (...) No hay criterios. ¿Por qué no pidieron el (videoarbitraje) VAR?", dijo Maradona tras asegurar que el jugador inglés hizo caer al colombiano Davinson Sánchez en la misma jugada.

“Tomado por la emoción de hinchar por Colombia el otro día, yo dije un par de cosas y, admito, algunas de ellas son inaceptables. Mis disculpas a la FIFA y a su presidente: por mucho que a veces yo pueda tener opiniones contrarias a algunas decisiones arbitrales, tengo absoluto respeto por el trabajo - nada fácil - que hacen la institución y los árbitros”, escribió Maradona en sus páginas de Instagram y Facebook.

Tras las declaraciones de Maradona a Telesur, la FIFA rechazó “contundentemente” las críticas al árbitro Geiger. Inglaterra avanzó a los cuartos de final, imponiéndose por penales tras un empate 1-1 en un ríspido partido en el que fueron frecuentes las interrupciones y las discusiones de jugadores con el juez.

La FIFA señaló que las “insinuaciones” de Maradona fueron “completamente inapropiadas y sin fundamento alguno”. Añadió en un comunicado que “lamenta extremadamente leer semejantes declaraciones de un futbolista que escribió la historia de nuestro deporte”.

La FIFA había tolerado previos incidentes de Maradona en Rusia, quien previamente ya se había disculpado en Facebook por hacer un gesto discriminatorio hacia un aficionado surcoreano durante el debut de Argentina en el Mundial, un empate contra Islandia en Moscú.

Maradona señaló que la prensa buscaba titulares por un incidente menor y también quebrantó las reglas en el estadio al fumar un cigarro.

Además, la señal oficial de la FIFA mostró a Maradona cuando hizo un gesto obsceno con los dos dedos del medio de sus manos, luego que Argentina anotara un gol postrero para vencer 2-1 a Nigeria en San Petersburgo.

En ese mismo partido, fue captado en videos y fotos que circularon en las redes sociales y en los que se aprecia estar indispuesto y recibe ayuda para dejar la tribuna e ingresar a un palco de lujo.