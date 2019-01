Más de 300 maestros se acogen a jubilación

La secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, confirmó el sábado que 308 maestros se acogieron a la jubilación en diciembre.

El Departamento había anticipado que era posible que 500 educadores se retiraran en medio del año escolar 2018-2019.

Keleher explicó que el hecho de que se reporten vacantes por jubilaciones mientras se cursa el año escolar de forma regular todos los años supone un reto para la agencia de cubrir dichas plazas.

En esta ocasión se ha determinado reubicar educadores que ya son parte del sistema para poder cubrir las vacantes y asegurar que haya un maestro para cada clase.

Esta medida evitará contrataciones innecesarias.

De acuerdo a la dependencia, es usual que haya cientos de maestros del sistema que no tienen un programa asignado. A su vez, hay otro grupo sustancial, no menor al anterior grupo, que no tienen una carga académica completa o que tienen diversos periodos disponibles. Asimismo, hay otros cientos de educadores que están dando clases a grupos por debajo del cupo. Esto representa una cantidad de maestros suficiente para cubrir la expectativa que se tenía con respecto a las vacantes producidas por las jubilaciones.

“Esta disponibilidad de educadores deja un espacio razonable de maniobra para que el Departamento, si hace el análisis cuidadoso que esto requiere, pueda, sin necesidad de nuevos reclutamientos, cumplir con cubrir los espacios que han dejado disponibles aquellos maestros que se han acogido al retiro en medio del año académico. Esto representa un ejercicio de optimización del uso de los recursos humanos que podemos hacer porque a través de los distintos mecanismos que hemos ido desarrollando en la agencia hemos ido logrando una mayor visibilidad de dónde están ubicados los educadores, qué carga de asignaturas y de estudiantes tienen, entre otras variables”, expresó la Secretaria mediante declaraciones escritas.

La Titular explicó que las Oficinas Regionales Educativas (ORE) trabajan en la validación de los datos de cada maestro para asegurar su disponibilidad antes de gestionar cualquier reubicación para prevenir que haya nuevas vacantes o se produzca un sobrecupo ficticio. Para el 1 de enero, ya las regiones habían identificado a más del 50 por ciento de los maestros que estarían cubriendo las vacantes producto de las jubilaciones siguiendo este método de validación.

