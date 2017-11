Vientre en alquiler: popular pero controversial

Más Videos (1 of 9)

El proceso que comúnmente es conocido como alquiler de vientre ha tomado popularidad en Estados Unidos a pesar de todos los debates que se han creado a niveles éticos, psicológicos, biológicos y jurídicos.

Este proceso está prohibido en la mayoría de los países, pero en Estados Unidos, la legalidad de este proceso está a cargo de cada estado y hay lugares en donde la maternidad subrogada es legal, mientras que en otros lugares, no lo es.

Según el sitio de internet Creative Family Connections, solo 5 estados no permiten este procedimiento: Washington, Luisiana, Michigan, Nueva York y Nueva Jersey. Pero aunque en los demás estados este procedimiento está permitido, solo en Nevada, California, Maine, Nueva Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Delaware y el Distrito de Columbia se tienen todos los beneficios como el de nombrar a ambos padres en el certificado de nacimiento.

En este proceso, la pareja que quiere un hijo tiene que buscar a una mujer que pueda cargar con el bebé hasta su gestación para luego pasar a las manos de los padres que criarán al nuevo bebé. (A continuación puedes ver la segunda parte del especial de maternidad subrogada).

Kim Kardashian está por tener a su tercer hijo a través de otra persona que está cargando con la que será su hija, tras haber utilizado los genes de la socialité y su esposo Kanye West para ser gestados en otra mujer, esto debido a complicaciones de salud que tuvo al dar a luz a sus gemelos.

Pero a pesar de que la maternidad subrogada está ganando popularidad, sigue siendo un proceso poco común que sigue creando discusiones sobre lo ético que es.

El doctor Gregory Sher es considerado un pionero en la salud reproductiva y explicó lo que conlleva este tratamiento, diciendo que a pesar de todo, ha tenido pláticas con personas de diferentes religiones acerca de este tema.

“He tenido muchos y largos debates con clérigos de varias religiones, diferentes religiones consideran que la vida empieza en diferentes etapas”, dijo Sher, quien hace 32 años abrió la primera clínica privada de fertilización en Las Vegas.

Pero a pesar de lo controversial del tema, Sher no cree que juegan con la creación de una persona: “nunca he profesado o creído que nosotros creamos vida, no es así, somos los facilitadores”, menciono, “tenemos las esperanzas de que por medio de nuestras manos y su intervención divina, resulte en una vida”.

Pero a pesar de los problemas éticos y el precio del proceso, varias parejas toman a la maternidad subrogada como la única opción de ser padres ya sea por salud, necesidad física o por mantener un buen cuerpo.

Tal es el caso de Yolanda Goodell, quien ha utilizado este proceso para procrear a sus 3 hijos debido a complicaciones de salud que tuvo cuando era menor de edad, lo que no le permite embarazarse, pero esto no le quita la motivación de ser madre.

“Desde que sabes que está ese embrión allí adentro, esperando a que el doctor te llame y te diga -es positivo-, el poder tener todas esas vivencias, se viven tal cual como lo vive una madre que está cargando su hijo”, dijo Goodell.

Y es que aunque las creencias y las barreras culturales se muestran en la comunidad hispana, Yolanda Goodell dice que esta oportunidad le ha dado a sus hijos y que la felicidad de tener una familia no tiene precio: “Mamá no es la que da luz, sino mamá es la que está ahí al nacer y que está el resto de su vida acompañando a los niños”

El precio de la maternidad subrogada en Estados Unidos puede iniciar desde los 35 mil dólares y ese precio puede subir dependiendo de los tipos de arreglos que se hagan con la compañía y la madre que prestará su vientre para la gestación.

“Una vez nace tu bebe, el amor de madre, el amor de padre es instantáneo”, terminó diciendo Yolanda Goodell.