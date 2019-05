Medida otorgaría amnistía a conductores con multas

El presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, José ‘Memo’ González Mercado, anunció que se encuentra en vías de radicar un abarcador proyecto de ley que tiene como propósito el otorgar una amnistía en el pago de multas administrativas sobre licencias de conducir vehículos individuales a los ciudadanos.

“Hemos sugerido la otorgación de un período de amnistía en el pago de multas administrativas relacionadas a la Ley 22, mejor conocida como la Ley de Tránsito de Puerto Rico. Esta excepción será únicamente a los conductores de vehículos individuales que, por multiplicidad de razones, no han podido colocarse al día con el pago de estas infracciones y necesitan utilizar su vehículo de motor para llevar a sus hijos a la escuela, ir al trabajo o la universidad, entre otras gestiones”, señaló el legislador en declaraciones escritas.

Los detalles de la medida, su alcance y capacidad de recaudos serán presentados por González Mercado el martes.

“El proyecto se encuentra listo y lo vamos a presentar mañana (martes) temprano. El pueblo tendrá una oportunidad de observar el detalle del mismo, como se hizo y su alcance. Si les puedo adelantar que es una medida de justicia social y una fiscalmente responsable”, sentenció el representante.

Indicó que la Comisión ha estado trabajando este asunto desde hace poco más de un mes, incluyendo haber recibido datos de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) que apuntan a que unos 352,274 conductores transitan las vías de rodaje con su licencia vencida debido, mayormente, a que no tienen los recursos económicos para sufragar el pago de las multas administrativas.

“Estamos bien conscientes de la problemática y lo que buscamos es una ayuda. Se va a decir que esto tendrá un impacto fiscal negativo y que por tal razón la Junta de Supervisión Fiscal no aprobará la iniciativa. Eso es incorrecto. Por el contrario. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los 352,000, que, de hecho, sabemos que son mucho más, no podrán pagar esas multas durante los próximos años. Bajo nuestra propuesta, muchos si podrán sufragar un parte, lo que representa dinero nuevo al fisco, recursos que no contábamos con ellos”, añadió el representante del Distrito 14 de Arecibo y Hatillo.

