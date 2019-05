Miles exigen que Netflix elimine corto sobre el huracán María

El lanzamiento del documental original de Netflix “After Maria” provocó una ola de emociones, no tan solo por las memorias que despierta sobre el devastador paso del huracán María por Puerto Rico, sino que además han sido miles los que han firmado peticiones -en al menos tres portales- para que la plataforma digital elimine el cortometraje de su biblioteca.

Según la petición creada en Change.org, “Eliminar Documental After Maria en Netflix. Delete After Maria Documentary from Netflix”, la trama que toca el cortometraje no representa lo que entienden fue la realidad de millones de puertorriqueños que permanecieron en el país luego del paso del ciclón.

Además de la razón expuesta por Joey Pérez Rosa, creador de la petición, más de 13,700 personas (al momento de esta publicación), la firmaron y compartieron sus razones por las que solicitan se retire el documental de 37 minutos.

Por su parte, en la petición creada por María Echevarría "Remove 'After Maria' from Netflix streaming platform" indica que el corto "está basado en tres familias puertorriqueñas y cómo 'sobrevivieron' después del huracán. Este documental le falta el respeto al honor, los valores y el espíritu trabajador del país, ridiculizándonos como pobres, desconsiderados y mantenidos por (FEMA). Personas de Puerto Rico no disfrutaron el documental y lo están criticando enlas redes sociales, las noticias y periódicos".

Esta cuenta con más de 13,100 firmas (al momento de la publicación).

¿Por qué lo quieren quitar?

“Considero que en nada se asemeja a lo que vivimos en el huracán María. Debido a que fue muy difícil para los que nos quedamos aquí en Puerto Rico, pero ni imposible, pudimos echar hacia adelante”, escribió María Díaz.

Otra de las personas que firmó el documento, Luis Rosado, compartió que: “habemos muchos boricuas que nos quedamos dándonos batalla. Luchamos. La guerra se hace aquí no desde afuera. Con mucho respeto a los que se fueron, pero el documental debió haber sido con gente que se quedó sin agua, sin luz, sin comida y decidieron luchar y levantar a Puerto Rico”.

Además de esa petición, esta semana iniciaron “Remover ‘After Maria’ de Netflix (change.org) y “Immediate Removal of the Netflix documentary After Maria” (thepetitionsite.com).

¿Qué fue lo que pasó?

La semana pasada la plataforma digital Netflix incluyó el documental “After Maria”, en el que siguen las vidas de tres mujeres y sus familias que se trasladaron a Nueva York, bajo el programa de ayudas de vivienda temporera de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA).

La sinopsis del corto promete ir sobre los estragos de quienes se fueron. “Desplazadas por el huracán María, tres puertorriqueñas y sus familias se enfrentan a un futuro incierto en Nuevo York cuando la asistencia de vivienda llega a su fin”.

En el documental, dirigido por Nadia Hallgren, las cámaras dan acceso a sus historias y los choques culturales en la Gran Manzana.

