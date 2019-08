La comisionada residente, Jenniffer González y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz recurrieron a las redes sociales para mostrar su repudio a las expresiones que realizó la gobernadora Wanda Vázquez, quien indicó que la búsqueda de la estadidad no es prioridad.

González dedicó tres tuits al tema, en los que destacó que defiende "mis principios y valores y las cosas en las que creo aun cuando otros difieran. De eso se trata la democracia. Jamás seré una veleta diciendo solo lo que algunos quieren escuchar para acomodarse al momento. Igualdad Estadidad es la razón del PNP".

Comisionada residente le responde a Acevedo Vilá

En medio de sus planteamientos, sacó un momento para responder al gobernador Aníbal Acevedo Vilá quien preguntó "dónde está el proyecto de estadidad que la Com Residente le prometió a sus partidarios?".

"No Aníbal. Tú no tienes fuerza moral para hablar de igualdad. Tú y tu gente son los primeros en negarle la igualdad a nuestro pueblo. Mientras mantienen doble discurso. Le deseo todo el éxito del mundo a la gobernadora pero no claudico en mis principios aunque tú no los tengas", acotó.

Thomas Rivera Schatz en defensa de la estadidad

En un texto más extenso que el de la Comisionada residente, el Presidente de la cámara alta reaccionó y recalcó que la igualdad será conseguida por medio de la estadidad, que sí "es una prioridad".

Escribió además que "los partidos políticos no tienen porqué claudicar a sus principios, a sus prioridades ni al mandato recibido en las urnas. Los reclamos políticos son totalmente consistentes con la democracia. Excluirlos y descartarlos es lo realmente anti-democrático".

La Secretaria de Estado fue abordada por un rotativo del país sobre si la lucha por alcanzar la estadidad formará parte de su plan de trabajo en el periodo que gobierne.

"Ese tema no es prioritario. No quiero que polarice ninguna posición mía porque yo no quiero que la política forme parte de mi gobernanza. Quiero que forme parte de mi gobernanza lo que sea favorable para todos los ciudadanos en Puerto Rico y que de alguna manera puedan mejorar su calidad de vida", respondió a Metro.

