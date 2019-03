Momo Challenge: ¿Realidad o leyenda urbana?

La aterradora cara de una mujer alargada en un pico, con gigantes ojos brotados y cabello negro tupido que identifica el “Momo Challenge”, podría tratarse de una leyenda urbana.

Es posible que haya visto y compartido en Facebook los testimonios y advertencias de los padres o de la Policía local, en las que se asegura que algunos niños han visto el desafío de tomar drogas, herirse o incluso suicidarse.

¿Pero es real el Momo Challenge? ¿Es algo de lo que debe preocuparse?

Es difícil encontrar pruebas de que el "desafío" sea más que una leyenda urbana. Pero esa imagen ha recibido mucha atención y ha asustado a algunos niños.

En la última ronda de cobertura, algunos padres afirmaron en las redes sociales que los mensajes de Momo se estaban insertando en los videos para niños en YouTube, incluidos los videos de Peppa Pig y Fortnight.

Esto llevó a Kim Kardashian a colgar en su historia de Instagram el martes una petición pidiendo ayuda a YouTube. "Padres, por favor estén atentos y muy cautelosos de lo que ve su hijo en YouTube y en KIDS YOUTUBE", dijo.

El Instagram de Kardashian tiene más de 129 millones de seguidores. No pasó mucho tiempo para que YouTube emitiera una respuesta. La compañía dijo que no había visto evidencia del desafío en su plataforma.

YouTube también señaló que cualquier cosa que fomente la autolesión infringe las políticas de la plataforma y "se eliminará de inmediato".

Los sitios web de Atlantic y de verificación de datos Snopes han investigado el desafío de Momo. No encontraron evidencia de que Momo aparezca en Peppa Pig y no encontraron evidencia de que el desafío de Momo haya llevado a nadie a hacerse daño o a suicidarse.

A pesar de los informes de suicidios, el programa Today informó que, hasta el momento, ningún oficial de la ley ha reportado lesiones o muertes relacionadas con el llamado desafío.

Pero aquí es donde las cosas se complican, especialmente para los padres. Así como las leyendas urbanas que se contaban en las fiestas de pijamas mucho antes de que empezara Internet se extendían con facilidad, la imagen de "Momo" es algo que muchos niños han escuchado, y pueden haber visto.

El Departamento de Policía de Cape May tenía suficientes padres preocupados comunicándose, por lo que publicaron un mensaje de Facebook: "Se cree que este 'juego' es una forma para que las personas pirateen cuentas y es psicológicamente manipulador con los niños y adolescentes".

La Policía local en Gloucester, Massachusetts publicó una advertencia similar el martes. Una madre en Lowell le dijo a nuestra cadena hermana NBC que su hijo de 10 años había visto la imagen. "Le dije: 'Evan, ¿sabes quién es?'", dijo la mamá. "Y él dijo: 'No me lo enseñes. No me lo enseñes'. Sabía exactamente quién era. Lo había visto antes".

Apenas esta semana, "Today" entrevistó a una madre quien dijo que su hija de tres años sabía que Momo era la "dama aterradora" con "ojos grandes, cabello largo y negro y una cara blanca".

La imagen de Momo es en realidad una foto recortada de una escultura creada por el artista Keisuke Aisawa para la empresa japonesa de efectos especiales Link Factory, informó el Atlantic. Se llama "Madre Pájaro" y se mostró en una galería de Tokio que se especializa en arte de terror en 2016.

Alguien tomó fotos para Instagram, un Reddit llamado "Creepy" las recogió, y nació Momo, listo para alarmar a los padres y compartirlos con adolescentes.

Incluso si Momo es más viral que vicioso, la imagen puede dar miedo.

Meghan Walls, psicóloga pediátrica, dijo a NBC10 que los padres deberían tomar medidas preventivas y preguntarles a sus hijos más pequeños si conocen la imagen. "Deben decirles algo como: 'Hay algunas cosas aterradoras que aparecen en los teléfonos y tabletas, y si alguna vez ves algo así, ven a buscarme'', dijo Walls.