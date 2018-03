Doce días después de que una mujer de Las Vegas muriera atropellada, su familia podrá recuperar su cuerpo que se encontraba en la funeraria.

Esto después de que su familia se comunicara con Telemundo Las Vegas para pedir ayuda y saber por qué no se les dejaba verlo.

Para Marlen Figuerio han sido 12 largos días de espera para identificar a su hija Wendy Rodríguez Cruz, quien caminaba por la intersección Boulder Highway y Galleria Drive cuando fue atropellada por una camioneta que se dio a la fuga.

El incidente pasó el pasado 7 de marzo y Figuerio junto a su esposo intentaron ver el cuerpo de su hija, pero sus peticiones fueron negadas ya que, según un comunicado por el médico forense, no se necesitaba identificar el cuerpo ya que ellos lo hicieron a través de sus huellas dactilares y otros métodos científicos.

“Y no me dejan ver, que si no es un papel, que si no es un dinero, no dejan ver a nadie”, declaró Figuerio con lágrimas en los ojos.

El abogado Edgar Flores explica que en situaciones similares siempre hay opciones para ver al ser querido, “lo que sí puede hacer uno es que no están obligados a quedarse con esa funeraria, lo puede cambiar a un lugar más barato y que desee por alguna circunstancia”.

El abogado también indicó que en casos similares por ejemplo, no se supone que le cobren por el traslado y si le intentan cobrar, se puede comunicar directamente con la oficina del médico forense del Condado Clark para recibir ayuda.

La funeraria le comentó a la madre que podía ver a su hija tras declarar que alguien se iba a hacer cargo por los gastos fúnebres, además de pedirle perdón por la confusión, aunque Figuerio solo se mostró conforme de poder ver el cuerpo de su hija.

Las autoridades dijeron que este miércoles capturaron a la sospechosa, quien se dio a la fuga tras el hecho.