Sangriento final en presunta riña de cuñadas por casa

SAN ANTONIO — Una familia se encuentra sumergida en el dolor luego de que una mujer fuera baleada a muerte presuntamente por su cuñada.

William McManus, jefe de la policía, dijo que las cuñadas aparentemente estuvieron involucradas en una pelea, que terminó con una de ellas disparando contra la otra en la entrada de una casa ubicada en 1000 Grand River Drive, al sur de San Antonio.

"La situación era conmigo, no con mi hija. ¿Por qué la agarró con mi hija? ¿Por qué me mató a mi hija si el pleito era conmigo? Ella me estaba peleando la casa a mí, no a mi hija", dijo Rosa Tagle, madre de la víctima.

Aunque McManus no esclareció el motivo que terminó en el tiroteo ocurrido este jueves a eso de las 4 p.m., sí dijo que la riña entre las mujeres se había desarrollado por varios meses. Agregó que sus oficiales se habían presentado en la misma residencia al menos siete veces recientemente.

McManus destacó que tres niños se encontraban al interior de la casa al momento del tiroteo y ellos resultaron ilesos. Dos de los menores son gemelos de 11 años y el tercero tiene 7 años.

Familiares identificaron a la víctima como Nereida Tagle, de 44 años.

De acuerdo con la policía, la cuñada que disparó tiene 39 años, pero su nombre no ha sido dado a conocer.

Los investigadores trabajan en determinar si ella podría enfrentar algún cargo o si la balacera fue en defensa propia.