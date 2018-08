Motoras y 'four tracks' se apoderan de Hato Rey

Motoras y four tracks acapararon las calles de Hato Rey y Río Piedras durante la noche del jueves.

La convocatoria a la corrida de cientos de vehículos se hizo viral en las redes sociales, especialmente por medio de la página de Facebook de un usuario llamado El Rey Charlie.

La corrida salió desde el residencial Manuel A. Pérez, y a pesar de que se aprecia presencia policiaca en los videos del evento, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, aseguró en la emisora WKAQ 580 que desconocía sobre lo que ocurrió.

"Solo falta que llegue la hora!! Muchachos vamos a hacerlo bn caramba, recuerden que en casa nos esperan nuestros familiares!! Tanque FULL, Guarden distancia, NO WHEELIE, NO DRAGUEO, NO CHILLAR!! Vamos a disfrutar de la actividad sin accidentes y ninguna situación que lamentar!! ", decían en la red social de Facebook.

La Ley de Tránsito del 2013 indica que un four track solo puede ser utilizado fuera de las carreteras pavimentadas.

