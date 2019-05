A partir del viernes, tres aviones a la semana con un promedio de 120 migrantes indocumentados empezarán a llegar a la ciudad de San Diego, California, según anunciaron la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza.

De acuerdo al agente de la Patrulla Interina en Jefe Douglas Harrison, llegarán al sector de San Diego desde el Valle del Río Grande.

Los detenidos provendrán de instalaciones abrumadas por un alto número de inmigrantes indocumentados, algunos de los cuales han solicitado asilo, dijo Harrison.

Agregó que no esperan recibir a menores no acompañados. No hay fecha final para el programa.

Trump: sistema migratorio actual no prioriza a los mejores

El procesamiento toma aproximadamente dos horas por persona e incluye la recopilación de datos biométricos que incluyen huellas dactilares y ADN en algunos casos.

Los vuelos aterrizarán en el Aeropuerto Internacional de San Diego y los detenidos serán trasladados a las estaciones vecinas de la Patrulla Fronteriza, incluido Brown Field, según funcionarios de CBP.

La agencia está considerando otros vuelos a Detroit, Miami y Buffalo, Nueva York.

