Muere a los 113 años “el más longevo del mundo”

BIENVENIDA, España.- El hombre más longevo del mundo, Francisco Núñez Olivera, falleció a los 113 años en su casa de la localidad española de Bienvenida (Badajoz, suroeste), municipio donde será enterrado este martes.

El anciano falleció la noche del lunes en su hogar, junto a su hija Antonia, de 82 años, confirmó a Efe el alcalde de su localidad, quien manifestó que "es una pena para todo el pueblo y todo el mundo".

En agosto pasado, y tras la muerte del israelí Yisrael Kristal, Francisco Núñez pasó a ser considerado el hombre más viejo del mundo.

El extremeño cumplió 113 años el pasado 13 de diciembre, con alegría en su rostro y "satisfecho" de su alma, según reconocía. Tal fue su despertar y sus primeras horas en esa jornada tan especial, que su hija Antonia le pidió tranquilidad. "El día va a ser largo", le dijo a su padre.

Con una tensión arterial perfecta y sin azúcar en la sangre, Francisco Núñez ese día desayunó unas magdalenas y, poco después, un yogur líquido, "como cada día", según contó con orgullo su hija con una disimulada sonrisa por tener al mayor padre del mundo.

"Loco de contento por ser el hombre más fuerte del mundo entero", dijo en su casa, una vivienda de esas de toda la vida, encalada y de planta baja, muy típica de los pueblos del sur de Extremadura y que desprendía mucha vida.

A su puerta salió poco después Francisco Núñez para recibir a una comitiva integrada por un centenar de vecinos, representantes de la vid política y militar, pues Francisco era el veterano de guerra con mayor edad de la historia de España...combatió en la Guerra del Rif.

El comandante jefe del Grupo de Zapadores de la Brigada Extremadura XI, Oscar Javier Nogués Santalo; el alcalde de Bienvenida, Antonio Carmona, y la subdelegada del Gobierno en la provincia de Badajoz, Leonor Nogales, encabezaron esa masiva felicitación popular.

Todos ellos le agradecieron que hubiera puesto en el mapa del mundo a esta pequeña localidad, que con 2,300 habitantes tiene una treintena de vecinos que sobrepasan los 90 años.

"Estoy loquísimo, satisfecho de mi alma", aseguró Francisco, más conocido en el pueblo como "Marchena", gracias a una curiosa anécdota de su juventud. Cuando regresó del servicio militar y pocos días después de que hubiera actuado en este pueblo el famoso cantaor del mismo nombre, algunos vieron en él a "un apuesto joven" capaz de atraer la atención en similares términos al del cantaor.

A los periodistas, que desde media mañana para celebrar ese especial cumpleaños, les regaló numerosas frases: "encantados de verlos a ustedes en mi casa", "satisfecho de mi alma", "qué primor, qué alegría, señores".

Y no es para menos, pues Marchena se enorgullecía entonces de que "está bien de salud" y "no tiene dolores ni enfermedades", de acuerdo a lo dicho por su hija, soltera y con la que compartía vivienda; una mujer que vivió para él y que se convertió no sólo en su cuidadora a tiempo completo, sino en su jefa de prensa para acortar las entrevistas y no cansarle.

Marchena paseaba hasta los 104 años por el pueblo, cerca del campo que cultivaba y del que se alimentaba en buena medida, pero "sin echar en falta" tampoco la chacina casera de las matanzas.

Francisco Núñez tiene aún dos hermanos vivos, uno de 97 años, que reside en Asturias, y su hermana, de 93, que además es vecina de Bienvenida, donde viven sus dos hijas, porque perdió a dos varones.

En un día tan especial como su cumpleaños pasado todos le felicitaron a Marchena, que acordaba de sus padres, algo que hacía a menudo, y también de su Virgen de los Milagros, "del amor y del cariño que le tengo".

Ese día estuvo muy lúcido, ha dicho su hija, después de "un otoño muy tonto", en los que ha pasado muchos días adormilado, pero sin resfriados. "Mi padre no se costipa", ha apuntado Antonia.

A su padre le nombraron "hijo predilecto" del pueblo en un acto celebrado en la plaza de España.

"Marchena es un ejemplo de la calidad de vida" de esta localidad, pero también de "los cielos limpios, del campo, del trabajo sin estrés, de la vida tradicional", afirmó el alcalde en esa oportunidad.

Curioso es que este extremeño recibiera cartas desde México, Estados Unidos y de numerosos países europeos, en las que le pedían una foto y su firma, como gesto de admiración hacia "un hombre que se ha convertido en un ejemplo de vida" a nivel mundial.