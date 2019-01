Mujer atacada con una motosierra rompe el silencio

Gloria Mojica fue atacada con una motosierra en el verano de 2018 presuntamente por su esposo. Varios meses después, la mujer cuenta cómo ha sido su recuperación, tanto médica como psicológica.

El macabro hecho ocurrió el 11 de julio cuando su esposo, Alejandro Álvarez, la agredió en medio de un ataque de ira. Al parecer, Mojica le había comentado a su vecina que su pareja necesitaba ayuda psicológica porque sufría de ansiedad y depresión.

"Lo que recuerdo [es] que yo me agarraba el brazo y me saltaba sangre por todos lados”, cuenta Mojica. “Yo sí pensé que iba a morir [pero] Dios estuvo aquí”.

Mojica y Álvarez tenían 11 años casados, vivían en Whittier y tenían tres hijos.

“Todavía al hablarlo, todavía me duela”, cuenta Mojica. “Te lo esperas de otra persona, a lo mejor. Pero no de él”.

Su esposo se dio a la fuga tras el ataque pero fue capturado poco después. Ella terminó bañada en sangre y con heridas en la cabeza, rostro y brazos. A consecuencia de las lesiones, fue sometida a múltiples cirugías.

Salvaje ataque a empleada de McDonald’s por kétchup

La supervisora de un restaurante McDonald’s fue atacada violentamente por una clienta que pedía paquetes de kétchup. (Publicado martes 13 de noviembre de 2018)

Pero, mientras su pareja permanece encarcelado y enfrenta múltiples cargos, Mojica también debe hacer frente a otro problema, derivado de la acción del ataque de su esposo hacia ella.

Cuando su esposo escapaba de la policía, chocó el auto en el que viajaba. Sin embargo, la compañía de seguros la responsabilizaba por los daños que le causó Álvarez al coche y le mandó la factura de $11,000.

“Yo no fui”, cuenta Mojica afligida”. “A mí me llevaron al hospital. No me llevé el carro".

Brutal ataque a familia en gasolinera

SILVER SPRINGS, FL. Cuatro víctimas, incluida una niña de 11 años, fueron atacadas. (Publicado martes 2 de octubre de 2018)

Telemundo 52 contactó a la compañía de seguros Foremost y, en menos de 24 horas, la absolvieron de la responsabilidad. Ahora, la madre podrá continuar con su recuperación en compañía de sus hijos.