Mujer dice que fue acosada por lucir camiseta de Puerto Rico

Más Videos (1 of 9)

CHICAGO- Un policía de un parque del Condado de Cook en Illinois está bajo investigación luego de que apareciera en un vídeo ignorando las súplicas de una mujer al momento en que un hombre le recriminaba por vestir una camiseta con la bandera de Puerto Rico, durante una fiesta de cumpleaños.

El hombre que aparece en el vídeo que se hizo viral en las redes sociales, fue acusado de asalto, dijeron las autoridades.

Mia Irizarry grabó el incómodo momento por Facebook Live en la reserva forestal Caldwell Woods cerca de Chicago, cuando el hombre comenzó a decirle que su camisa roja, blanca y azul con las palabras "Puerto Rico" no debería de usarse "en los Estados Unidos de América".

La grabación muestra a la mujer pidiéndole ayuda al policía del parque, el cual parece no detener al hombre, quien continúa su discusión y se acercaba cada vez más a Irizarry en el espacio que había reservado esa tarde.

"Oficial, me siento muy incómoda; ¿Puedes por favor detenerlo?”, se escucha en el vídeo.

El oficial se da la vuelta y camina hacia su auto, mientras que el hombre grita "¿Por qué está usando esa mier--?"

El hombre entonces viene y le pregunta a Irizarry si es ciudadana de los Estados Unidos y continúa gritándole mientras esta vuelve y le pide al oficial que si puede sacar al hombre del espacio.

Eventualmente, otros huéspedes del parque llegan a la escena y se involucran.

Las imágenes luego muestran al hombre sentado en una mesa de picnic en el espacio reservado por más de 10 minutos, ya en ese momento es cuando otro policía interviene y atiende el pedido de Irizarry.

Aunque el video ya se había visto más de un millón de veces después de que se publicó por primera vez a principios de junio, nuevas publicaciones del video han provocado respuestas de funcionarios del parque e incluso del gobernador de Puerto Rico quien pide que despidan al policía.

"Estoy consternado, conmocionado y perturbado por el comportamiento del oficial", escribió. "Examinaremos este incidente ya que nuestras oficinas en DC están en contacto con las autoridades locales y estatales", tuiteó el gobernador Ricardo Rosselló.

También pidió a la presidenta de la junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, que "tome cartas sobre el asunto".

"Los Estados Unidos de América es una nación que se construyó y prospera en la diversidad", escribió. "No podemos permitir que aquellos que no entienden la grandeza de Estados Unidos aterroricen a las personas debido a su origen. Ese no es el Estados Unidos en el que todos creemos”.

Preckwinkle dijo que se disculpa con la mujer, y calificó al hombre en las imágenes como "abusivo y ofensivo".

Caldwell Woods es parte de Forest Preserves del Condado de Cook. En una conferencia de prensa el lunes la agencia dijo que el policía fue reasignado a tareas administrativas.

Funcionarios también pidieron disculpas y dijeron que su prioridad es la seguridad del público al visitar sus parques.