Mujer en coma tras usar crema comprada en México

NUEVA YORK – Una mujer de Sacramento, California se encuentra en estado semicomatoso tras untarse en la piel una crema aclarante contaminada con metilmercurio, informaron las autoridades de salud el miércoles.

Según la investigación, la crema fue importada desde México por una red informal. El producto habría sido adulterado con metilmercurio, un metal que es líquido a temperatura ambiente. La sustancia es una forma tóxica del mercurio que se usa en luces fluorescentes, baterías y cloruro de polivinilo.

El metilmercurio causa daños en el sistema nervioso central, que consta del cerebro y la médula espinal. La mayoría de los síntomas de la intoxicación con este metal son similares a los de una parálisis cerebral.

Según los funcionarios del Departamento de Salud de Sacramento, sería el primer caso en Estados Unidos de intoxicación con metilmercurio relacionado con una crema aclarante para la piel.

“El Departamento de Salud le urge a la comunidad dejar de usar cremas para la piel similares importadas de México, debido al riesgo de contaminación con metilmercurio”, expresó en un comunicado la oficial Olivia Kasirye.

El envase muestra la popular marca "Pond's", pero las autoridades de salud aclararon que el producto fue importado al país por una red informal, que la habría adulterado con la sustancia tóxica.

En abril del año pasado, el Departamento de Salud de Nueva York alertó a los consumidores acerca de 10 cremas blanqueadoras importadas de Pakistán y dos jabones medicinales de España con elevados niveles de mercurio.

Las autoridades investigan si otras cremas similares en esa área de California también contienen metilmercurio.

Los posibles síntomas del envenenamiento por metilmercurio pueden incluir:

Pérdida de la visión periférica

Sensación de cosquilleo, por lo general, en las manos, pies y alrededor de la boca.

Falta de coordinación de movimientos.

Disfunción del habla, audición y capacidad de caminar.

Debilidad muscular.

La exposición al metilmercurio ocurre con más frecuencia a través del consumo de pescado y mariscos que contienen altos niveles de la sustancia en sus tejidos.

INTOXICACIÓN POR MERCURIO VINCULADA A PRODUCTOS PARA LA PIEL

La Administración de Medicamentos y Alimentos advierte del riesgo de usar cremas para la piel, jabones antisépticos y de belleza, o lociones que contengan mercurio.

¿CÓMO PUEDE SABER SI UN COSMÉTICO TIENE MERCURIO, ESPECIALMENTE AQUELLOS QUE SE COMERCIALIZAN COMO PRODUCTOS “ANTIEDAD” O “PARA ACLARAR LA PIEL”?

Observe la etiqueta. Si en la etiqueta figuran las palabras “cloruro de mercurio”, “calomelano”, “mercúrico”, “mercurio” o “mercury”, el producto contiene mercurio —y debe dejar de utilizar el producto de inmediato.

Por lo general, los productos se comercializan como aclaradores de la piel y tratamientos antiedad que eliminan manchas de la edad, pecas, imperfecciones y arrugas. Los adolescentes pueden utilizar estos productos como tratamientos para el acné.

Jason Humbert de la Oficina de Asuntos Regulatorios de la FDA dice que, por lo general, estos productos se elaboran en el extranjero y se venden ilegalmente en los Estados Unidos, con frecuencia en tiendas de comunidades latinas, asiáticas, africanas o de Medio Oriente. Se promocionan en línea en sitios de redes sociales y se venden a través de aplicaciones móviles.

“Los consumidores también pueden haberlos comprado en otro país y haberlos traído a los Estados Unidos para uso personal”, señala en un comunicado de prensa.

Si no se mencionan los ingredientes o si no tiene etiqueta, no utilice el producto. La ley federal exige que se mencionen los ingredientes en la etiqueta de todo cosmético o medicamento de venta libre; por lo tanto, no utilice el producto si no tiene la etiqueta. Además, no utilice los cosméticos o medicamentos con etiquetas en idiomas que no sean inglés, a menos que también incluyan una etiqueta en inglés. Es otra señal de que es posible que el producto se comercialice ilegalmente.

Los vendedores y distribuidores que comercialicen cremas para blanquear o aclarar la piel que contengan mercurio en los Estados Unidos pueden ser sujetos a acciones judiciales, que pueden incluir la confiscación de los productos, medidas cautelares y, en algunas

Póngase en contacto con su médico o con una clínica de atención médica para obtener asesoramiento. Si tiene preguntas, llame a su médico o al Centro de Toxicología al 1-800-222-1222; está abierto las 24 horas del día.

Antes de desechar un producto que puede contener mercurio, séllelo en una bolsa de plástico o en un recipiente hermético.