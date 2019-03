Mujer espera por el cuerpo de su padre hace ocho meses

Melita Kimbrough lleva ocho meses en espera del cuerpo de su padre, el cual aún se encuentra en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF).

Benjamín Costoso Pérez, un hombre de 73 años, fue encontrado muerto en su hogar en julio de 2018, en Bayamón.Desde entonces, su hija residente de Nevada, ha vivido una pesadilla durante ocho largos meses.

El 6 de julio de 2018, Kimbrough, habló con su padre por última vez. Días después, la Policía de Puerto Rico la llamó para notificarle que su padre había sido encontrado muerto.

Al llegar a Puerto Rico y dirigirse al Instituto de Ciencias Forenses, le indicaron que al cadáver encontrarse en estado de descomposición, no podía identificarlo al verlo, si no que necesitaría obtener récords médicos y dentales de su padre. Kimbrough visitó varios médicos, pero dijo no se los entregaron debido a la Ley Hipaa.

Al tercer día de su llegada a la isla y a solo dos horas de que su vuelo saliera de regreso a Nevada, donde reside, los oficiales del NCF le permitieron identificar el cadáver por medio de una fotografía, tras conseguir una declaración jurada tramitada con su abogado.

Fue en ese momento que el NCF le indicó que se comenzaría con el proceso de realizarle la autopsia al cadáver de su padre y que podía reclamar el cuerpo dos semanas después.

El 6 de septiembre de 2018 se realizó la autopsia. Sin embargo, esta prueba no evidenció suficiente material genético que comprobara científicamente la identidad de Costoso Pérez.

Por esta razón, a finales de octubre de ese año, una tía de Kimbrough proveyó evidencia de ADN solicitada por el NCF, como parte del proceso de identificación del cadáver.

“Esto es cruel”, expresó la hija del fallecido.

En marzo de 2019, cinco meses después de haberle realizado la autopsia al cadáver, la hija del fallecido, continúa en la agonizante espera.

Kimbrough, le expresó a telemundopr.com que su abogado envió dos cartas al NCF en las que solicitaron que se le haga entrega del cuerpo. No obstante, alegan que no han logrado conseguir una respuesta.

Indicó, además, que no cuenta con un certificado de defunción o informe de autopsia.

Kimbrough adelantó que, de no recibir el cuerpo de su padre luego de una segunda prueba de ADN que estaba supuesta a realizarse hace una semana, demandará al Negociado y al Gobierno de Puerto Rico.

Después de múltiples intentos, telemundopr.com obtuvo declaraciones del NCF.

“Ese caso está siendo atendido. Lo que sucede es que se le han realizado pruebas de ADN para la identificación científica, pero las primeras pruebas no arrojaban material genético necesario para la comparación”, informó Karixia Ortiz, oficial de prensa del Negociado de Seguridad Pública.