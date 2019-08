Mujer grave en el hospital tras cirugía de glúteos

Más Videos (1 of 9)

"Una montaña rusa".

Así describe Rose Bumphus las últimas semanas de su vida.

Su hija, Dawn, viajó desde Kentucky a Miami el mes pasado para un procedimiento cosmético popular.

Dawn, de 35 años, se encuentra ahora en la unidad de cuidados intensivos de un hospital local.

"Me rompe el corazón ver a mi bebé así, y sabiendo que no debería ser, no debería ser", dijo Bumphus mientras luchaba contra las lágrimas.

Bumphus dice que su hija se sometió a un levantamiento de glúteos brasileño, un procedimiento en el que un médico extrae grasa de lugares no deseados e inyecta la grasa en la parte posterior de un paciente para que esté más llena y redondeada.

Bumphus dice que el Dr. Harry Intsiful, cirujano plástico certificado por la junta, realizó la cirugía en la clínica New Life Plastic Surgery en Miami el 23 de julio.

Dos días después, dice que su hija fue trasladada de urgencia al hospital, donde ha estado desde entonces.

"Esa es mi bebé acostada allí", dijo. "Ella está en soporte vital. Está en diálisis".

Bumphus dice que el hospital le dijo que los intestinos de Dawn habían sido perforados durante el procedimiento.

Los estudios han demostrado que las mujeres pueden morir o lesionarse si las herramientas de los médicos se inyectan demasiado profundamente en el cuerpo.

Aquí hemos informado sobre la muerte de más de una docena de mujeres que murieron después de un levantamiento de glúteos brasileño. Las cirugías fueron realizadas por diferentes médicos en diferentes clínicas.

Al menos media docena más han sido hospitalizadas con complicaciones potencialmente mortales.

Una nueva ley en Florida entrará en vigencia el próximo año con el objetivo de hacer más segura la cirugía plástica. Permitirá al estado suspender inmediatamente la licencia de un médico en caso de lesiones graves o muerte.

Además, la Junta Médica de Florida aprobó una regla de emergencia que prohíbe a los médicos inyectar grasa demasiado profunda debajo de la superficie de la piel del paciente, en el músculo. Esa regla entró en vigencia el 27 de julio, después de la cirugía de Dawn Bumphus.

"Esto no es una complicación, este es un procedimiento que salió mal", dijo.

Su hija permanece en el hospital luchando por su vida.

"Todavía no sabemos si lo logrará o no, pero rezo para que lo logre, ese es mi bebé", dijo.

New Life Plastic Surgery no discutió los detalles del caso, pero envió una declaración de que están cooperando con la paciente y su familia. Continuaron diciendo que están monitoreando el progreso de Dawn y "llevando a cabo su propia evaluación interna de los hechos y circunstancias circundantes".

El Dr. Intsiful no respondió a nuestras múltiples solicitudes de comentarios.