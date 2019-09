Inquietante video: hispana se enfrenta a ladrón armado

Una mujer señala que sus instintos de supervivencia se activaron cuando luchó contra un hombre armado con un cuchillo en un aterrador ataque capturado en video en un negocio de Pomona.

Concepción Escalante trabajaba en la tienda de seguros de su familia el sábado por la tarde cuando el hombre entró y exigió dinero.

El video muestra al atacante con una camisa amarilla y jeans tomando a Escalante por el pelo y arrastrándola por un piso de madera después de golpearla contra una estantería.

“Le pegué en su área [partes privadas] y después de eso yo me paré y no sé qué tanto nos decíamos”, cuenta Concepción Escalante, encargada de un establecimiento de seguros ubicado en la Avenida Garey, en Pomona. “Yo traté de quitarle el cuchillo porque dije, ‘si se lo quito, pues ya’”.

Le roban el auto pero mira por qué la víctima acaba presa

En video fue captado el episodio de robo de auto y las autoridades luego reportaron un giro inesperado en el caso. (Publicado martes 27 de agosto de 2019)

Las mesas giraron rápidamente mientras Escalante luchaba tenazmente, golpeando al hombre en la ingle. Los dos terminaron peleándose sobre un escritorio mientras ella trataba de sacar el cuchillo de su mano.

"Creo que tuve mucha suerte de que nada pasó”, dice Escalante. “Tuve suerte que no me lastimó, no me lastimé al momento de caerme".

El hombre terminó llevándose unos $900 y la policía solicita la ayuda del público para identificarlo. Las autoridades creen que podría ser el responsable de al menos tres robos recientes en estaciones de servicio y otros intentos de robo en la ciudad.

El sospechoso es descrito como un hombre hispano, de aproximadamente 40 años, 5 pies 6 pulgadas de alto y 150 libras con cabello castaño y ojos marrones y bigote. Lleva pantalones de mezclilla, tenis oscuros o grises y gorras de béisbol o sombreros de paja, dijo la policía.

Viral: resuelto el absurdo robo (y uso) de una dentadura postiza

La víctima pasó varios días sin ella hasta que capturaron a quien se apropió de ella y la usó para una ocasión especial. Comentarios en Facebook dijeron que una puede costar hasta $3,200. (Publicado jueves 25 de julio de 2019)

Las autoridades piden a cualquier persona con información sobre la identidad del sospechoso llamar a la policía de Pomona al 909-622-1241.Se pueden proporcionar consejos anónimos a través de Crime Stoppers llamando al 800-222-TIPS o en lacrimestoppers.org.