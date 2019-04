Policía: hombre arrolló a una multitud a propósito

Un hombre de California admitió a investigadores este miércoles que condujo deliberadamente a un paso de peatones en un tranquilo vecindario de Silicon Valley, impactando a siete personas e hiriendo a ocho más, pero no dijo por qué.

El sospechoso, identificado este miércoles como Isaiah Joel Peoples, de 34 años, se encuentra detenido por ocho cargos de intento de asesinato, mientras que cuatro de las víctimas seguían hospitalizadas por lesiones graves. Una niña de 13 años se encontraba en condición crítica tras el accidente el martes.

El accidente fue reportado el martes a las 6:40 p.m. en la intersección de El Camino Real y Saratoga Sunnyvale Road. Tras presuntamente arrollar a las víctimas, el sospechoso chocó contra un árbol.

Peoples no se resistió al arresto después del incidente y estaba cooperando con los investigadores, según el capitán del Departamento de Seguridad Pública de Sunnyvale, Jim Choi.

"No dijo por qué lo hizo", dijo Choi. “Él indicó que fue un acto intencional. Él no expresó ningún remordimiento por lo que podemos decir.

De acuerdo a Choi, hasta el momento no hay indicios de que Peoples esté relacionado con alguna organización terrorista, por lo que descartó que se halla tratado de un acto de terrorismo, sin embargo confirmó que el hecho fue intencional.

"Hay evidencia de que Peoples no intentó detener el vehículo ni realizó ningún esfuerzo para evitar a los peatones", dijo Choi.

La policía dijo que durante el interrogatorio Peoples no expresó ningún tipo de remordimiento ante lo ocurrido.

Así mismo, Choi afirmó que están investigando las declaraciones de testigos que afirmaron haber escuchado a Peoples decir "gracias Jesús, te amo" luego de arrollar a las víctimas.

La policía allanó la vivienda de Peoples ubicada en la cuadra 400 de Greco Avenue en Sunnyvale el miércoles donde hallaron evidencia que será investigada para determinar el motivo que llevó al sospechoso a presuntamente arrollar a estas personas.

Por su parte, Leevell Peoples, madre del sospechoso informó al medio The Associated Press, que su hijo fue un francotirador del Ejército en Irak y que sufre de estrés postraumático.

Leevell afirmó que Isaiah es auditor del Departamento de Defensa en Mountain View e indicó que no puede comprender ninguna situación en la que su tímido hijo arrollara deliberadamente a personas inocentes “a menos que el auto no funcionara, él no habría hecho eso. Es como el ciudadano perfecto, modelo ", dijo. "Es veterano del ejército, es un buen chico, nunca ha sido arrestado. Te lo prometo: no fue deliberado. En todo caso, fue ese ejército”, aseguró.

El FBI informó que están asistiendo al Departamento de Policía de Sunnyvale en la investigación "si se determina que se cometió un delito federal, nos involucraremos más".

Peoples fue trasladado a la Cárcel del Condado de Santa Clara donde enfrenta cargos por presunto intento de homicidio, según Choi.