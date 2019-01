Mundi no va para el frío según alcalde de Mayagüez

El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez celebró el jueves, que Mundi, "no irá al frío”.

“Hay que celebrar este primer paso. Mundi no se va para el frío”, dijo en expresiones escritas, Rodríguez, luego que la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), licenciada Tania Vázquez Rivera confirmara que el contrato para el traslado de la elefanta Mundi a un santuario en construcción en Attapulgus, Georgia había sido cancelado.

“Primero, siento una inmensa alegría, de que no se haya seguido insistiendo en arriesgar su vida en un viaje que planteaba serias preocupaciones por los especialistas que han hecho expresiones en las vistas públicas. Esa era nuestra preocupación mayor”, dijo el alcalde.

Según el ejecutivo municipal toda la situación en torno al Zoológico se complicó en estos dos años “por la falta de consideración y de respeto que no ha tenido la administración del gobernador Ricardo Rosselló, de aceptar y atender la parte que le corresponde al gobierno estatal en la constitución del Fideicomiso para el Desarrollo, Operación, Conservación y Mantenimiento del Zoológico Dr. Juan A. Rivero, que se inscribió pasando todos los procesos legales correspondientes”.

“Un gobierno respetuoso de la ley y el orden debería, en este caso, reconocer lo que fue un proceso en que estuvieron presente las organizaciones que conforman el organismo. Entre ellos el gobierno municipal de Mayagüez, el gobierno estatal, la agencia a cargo del Zoológico entonces, el Departamento de Recreación y Deportes y la que ahora tiene jurisdicción, Recursos Naturales, y otra que es la Universidad de Puerto Rico a través del CAAM”, insistió Rodríguez.

Explicó que “el anuncio de la cancelación del contrato no va a detener el empuje de los mayagüezanos y de las organizaciones cívicas, comunitarias, empresariales y del propio gobierno municipal quienes dieron una intensa batalla para evitar que se llevaran al animal más emblemático del importante centro de investigación científica”.

“Esto no se va a detener porque ante la resistencia del gobierno, ante el empeño de que a Mundi se le busque otra ubicación que no sea donde querían llevarla originalmente, nos obliga a tener que atender esta controversia en el foro que entendemos tendrá que circular allí toda la información y toda la evidencia. Allí se podrá comprobar, sin duda algunas las falsedades de este gobierno y las que ha repetido el gobernador insistentemente”, añadió.

Rodríguez se refirió directamente al tuit del gobernador Ricardo Rosselló, en el que acusaba al gobierno municipal de haber sido “incapaz” de administrar el Zoológico.

“No sé cuántas veces le tengamos que seguir repitiendo al gobernador que cuando hace expresiones públicas debe asesorarse bien antes. La evidencia existente, y la real es que el Municipio de Mayagüez nunca ha administrado el Jardín Zoológico de Puerto Rico”, reiteró.

Denunció que el que hizo que se perdieran las licencias del Zoológico “es la administración del gobernador Rosselló que no las renovó”

“El Zoológico tenía las licencias cuando ellos tomaron el gobierno en sus manos y el que mantiene cerrado el Zoológico de Puerto Rico es el gobierno del doctor Rosselló, quien hasta este momento no ha podido abrir ese importante enclave turístico de Mayagüez y el oeste”, recordó el alcalde.

Mencionó que “como la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Tania Vázquez ha dicho que tras la cancelación del contrato a Carol Buckley quedan otras opciones sobre la mesa, la lucha continúa”.

“Ante esas evasivas y en pronunciación continua de este gobierno ambivalente y al garete, no queda otro remedio que acudir al tribunal, que es lo que ha hecho el gobierno municipal de Mayagüez después de analizar y madurar lo que es el proceso para elevarlo a ese foro. Hay prueba suficiente de que sí hemos dado seguimiento, sí hemos estado haciendo gestiones continuas, sí hemos estado buscando el diálogo en este asunto, si hemos estado buscando el mejor bienestar del zoológico de Puerto Rico y sobre todo de su desarrollo. No solo de atenderlo en este momento sino comenzar a elaborar un plan maestro de desarrollo futuro del Zoológico de Puerto Rico”, añadió.

Aunque reconoció el esfuerzo de los legisladores del distrito en defensa de la permanencia de Mundi en Mayagüez, sostuvo que, “lo cierto es que no es mucho lo que han hecho por el ayudar”.

“No han asignado ni un solo centavo en estos dos años al Zoológico de Puerto Rico. Una cosa es seguir haciendo investigaciones, vistas públicas con informes que no concluyen nada y que para colmo, no se haya asignado ni un centavo adicional sabiendo que los recursos son necesarios no solo para el funcionamiento y la operación del zoológico en este momento sino para cualquiera de esas estructuras que el gobierno tiene cerradas”, insistió.

Según dijo, ha convocado una reunión para la próxima semana con los representantes del Movimiento Pro Desarrollo de Mayagüez, y otras organizaciones, que ha estado defendiendo la lucha que ha dado la ciudad de Mayagüez con apoyo del gobierno municipal.

“Yo entiendo que hay que manifestar y hacer público la fuerza que tiene en la opinión de la gente de Mayagüez el respaldo al animal emblemático de nuestro zoológico que es Mundi, y sobre todo la preocupación grave de que un activo tan importante, el principal atractivo turístico de Mayagüez, por razones que ellos mismos anunciaban continuamente, que no era solo el traslado de Mundi sino el traslado de los felinos y los demás animales para convertir el zoológico en un jardín solamente. Todas esas cosas no han quedado en el tintero, Esas cosas siguen pululando por ahí. Mientras esas cosas sigan pululando, sobre todo lo que ha sido una sospecha, basado en unos proyectos que van a desarrollar en el Recinto Universitario de Mayagüez, seguiremos en pie de lucha”, afirmó.

“Vamos a seguir con la cautela y con la estrategia hasta que tengamos la seguridad de que este proceso continúe hacia la dirección que tiene que ir, que sin duda alguna es, que este Fideicomiso pueda con la representación que tiene ya estipulada del Estado, unir propósitos para desarrollar entonces el plan maestro del futuro Zoológico de Puerto Rico”, concluyó el alcalde.

