NYT: indigna video de falso Trump asesinando a críticos

Un video de parodia gráficamente violento, mostrado en una reunión a partidarios del presidente Donald Trump en su resort de Miami, muestra una imagen del presidente disparando y apuñalando a sus oponentes y miembros de los medios de comunicación en una iglesia, informó el New York Times el domingo.

En el video, los críticos de Trump y los miembros de los medios son retratados como feligreses que huyen de su espantoso alboroto. El falso Trump golpea al difunto senador John McCain en el cuello, golpea y apuñala a la personalidad de televisión Rosie O'Donnell en la cara, enciende la cabeza del senador Bernie Sanders y dispara o asalta a personas cuyas caras son reemplazadas con logotipos de organizaciones de noticias .

El "video no autorizado" se mostró la semana pasada "en una habitación secundaria" en una conferencia de prioridad estadounidense en el resort Doral Miami de Trump, dijo el organizador del evento, Alex Phillips, en un comunicado. Trump no estuvo presente en el evento.

"Este video no fue aprobado, visto o sancionado" por los organizadores del evento, dijo Phillips.

Agregó: "La prioridad estadounidense rechaza toda violencia política", y dijo que la organización está investigando el asunto.

El video incluye el logo de la campaña 2020 de Trump, pero Tim Murtaugh, portavoz de la organización de reelección, dijo a NBC News que no estaban al tanto del video. Murtaugh dijo que "el video no fue producido por la campaña, y no toleramos la violencia".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, dijo en un tuit el lunes que Trump aún no ha visto el video, pero que pronto lo hará. Ella dijo, "en base a todo lo que ha escuchado, él condena enérgicamente este video".

El escenario de la masacre es la "Iglesia de las noticias falsas", que captura el refrán familiar de Trump sobre las noticias y las organizaciones que él considera noticias falsas.

En el video, la cara de Trump se superpone al cuerpo de un asesino mientras dispara a las personas en la cara y de otra manera las ataca. Entre los objetivos: el ex presidente Barack Obama, Black Lives Matter, la representante demócrata Maxine Waters, Bill y Hillary Clinton y el representante Adam Schiff, quien como presidente demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara dirige la investigación de juicio político de Trump.

El domingo por la noche, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca emitió un comunicado diciendo que estaba "horrorizada" por el video.

"Todos los estadounidenses deberían condenar esta representación de la violencia dirigida contra los periodistas y los opositores políticos del presidente", dijo Jonathan Karl, presidente de la WHCA. "Anteriormente le hemos dicho al presidente que su retórica podría incitar a la violencia. Ahora lo llamamos a él y a todos los que están asociados con esta conferencia a denunciar este video y afirmar que la violencia no tiene lugar en nuestra sociedad".

CNN, The Washington Post, BBC, PBS, NBC y Politico se encuentran entre las organizaciones de noticias representadas como víctimas de la furia violenta del falso Trump.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios.