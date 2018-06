NYPD refuerza vigilancia tras balacera en Maryland

NUEVA YORK – El Departamento de Policía de Nueva York anunció que desplegará unidades de vigilancia en las principales organizaciones de noticias de la zona metropolitana como medida cautelar tras el tiroteo en el edificio en donde se encuentra el periódico Capital Gazette en Annapolis, Maryland.

El tiroteo dejó al menos cinco personas muertas y varias heridas, de acuerdo con un alto funcionario policial.

Al menos cuatro oficiales del NYPD custodiaron el edificio en donde se encuentra The New York Times en el corazón de la ciudad.



We are closely monitoring the reports of an active shooter incident at the Capital Gazette newspaper office in Annapolis, Maryland pic.twitter.com/BXPNKj1dwz

“Estamos siguiendo de cerca los informes de un incidente de tirador activo en la oficina del periódico Capital Gazette en Annapolis, Maryland”, escribió en su cuenta de Twitter el jefe James R. Waters de la Unidad Antiterrorista del NYPD.

We are monitoring the reports from #Annapolis and have deployed counterterrorism teams to media organizations around New York City. These deployments are not based on specific threat information, but rather a standard practice out of an abundance of caution. @NYPDCTpic.twitter.com/lHTL5gjvRf

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 28, 2018