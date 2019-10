Narden Jaime Espinosa radica demanda por difamación

El aspirante a la alcaldía de Humacao por el Partido Popular Democrático (PPD), Narden Jaime Espinosa, informó este domingo que estará radicando una demanda por libelo y difamación contra sus exempleados, Luis Miguel Berríos Fontánez y Grandi Liz López Pagán, quienes lo acusaron de cobrar los aumentos de sueldos que otorgaba a empleados.

Berrios Fontánez fungió como extesorero de campaña del exlegislador por el Distrito 35, mientras que López Pagán fue excoordinadora de ayuda al ciudadano.

Alejandro García Padilla reacciona a la renuncia de Guillermo Miranda

'Me parece a mí que se está autoincrimando. Lo que está diciendo lo hace peor." (Publicado hace 3 horas)

Además, Espinosa tildó de difamatorias las expresiones que hicieron los exempleados sobre la contratación de empleados fantasmas y de irregularidades en el manejo de fondos de su campaña.

Todos los señalamientos fueron negados por el aspirante a la alcaldía de Humacao a las puertas del Tribunal de San Juan.

“He sido una persona intachable. He trabajado honestamente y he trabajado con ese corazón para darle servicio al pueblo. Yo nunca he hecho algo irregular. Mis valores y mis principios van por encima de todo eso.”, aseguró Espinosa.

El exlegislador además reiteró que las acusaciones en su contra, está el interés de algunos líderes de su partido de controlar el futuro y las finanzas de Humacao.

Ante los señalamientos, el presidente del PPD, Aníbal José Torres, ordenó el pasado viernes una investigación del expediente de Narden Jaime Espinosa, y tras examinarlo, la Comisión Calificadora de Aspirantes del PPD, determinó que el aspirante deberá acudir a una cita el 28 de octubre a las 10:30 a.m. para explicar por qué no informó que el contralor electoral lo había referido a Justicia. Sin embargo, Espinosa afirma que no le consta que exista ninguna investigación en su contra.

“A mí no me ha llamado nadie, ni me han investigado, ni me han citado. Hasta el día de hoy no he recibido ningún tipo de llamada. Así que todo lo que hemos dicho está en blanco y negro.”, aseguró.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO