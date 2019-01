Desafían el frío al andar sin pantalones por reto anual

Más Videos (1 of 9)

NUEVA YORK — Miles de neoyorquinos desafiaron las gélidas temperaturas y se atrevieron a viajar por la Gran Manzana sin pantalones.

El ambiente era festivo y la camaradería como si se conocieran de toda la vida. Cuerpos bien contorneados, delgados, luciendo alguna llanta o con sobrepeso. Eso no importó a nadie, como tampoco su grupo étnico y los había de todas las edades.

Era un día para divertirse pese al intenso frío - aunque algunos aseguraron que "no está tan mal"- y cumplieron de lleno con su expectativa de pasarla bien, en la décimo octava edición del "No Pants Subway Ride", que cada año, desde el 2002, organiza la plataforma de comediantes Improv Everywhere.

Según han indicado sus organizadores, el propósito del evento no es ofender, sino "hacer reír" y divertirse.

Causa choque al cubrirse los ojos para reto viral

Una adolescente de Utah provocó el accidente, según la Policía. (Publicado sábado 12 de enero de 2019)

Los grupos se reunieron en seis puntos a través de la ciudad, donde recibieron instrucciones para dividirse en pequeños equipos y, si alguien les preguntaba sobre su conducta durante el evento, para decir que "olvidaron los pantalones en casa".

A la plaza de Foley Square, en la zona de las cortes y a pocos pasos de la alcaldía de Nueva York en Manhattan, uno de los puntos de partida, fueron llegando poco a poco y aunque no se conocían, eso tampoco importaba. Compartían su propósito de divertirse.

Entre los participantes no faltaron hasta los superhéroes con la presencia de "Batman" y "Capitán América" y otros, muy "fashionistas" no llevaban pantalones pero sí chaqueta y corbata o pajarita.

"He participado durante tres años de este evento y espero hacerlo el próximo año. Es muy divertido. Mi esposa está en casa y me preguntó adónde iba. Le dije que a mostrar mis calzoncillos", dijo a Efe Michael, de unos 70 años.

La fábrica donde viven mil millones de cucarachas y nadie se queja

Esta compañía de China revoluciona con la idea de usar cucarachas para combatir el creciente problema de los residuos. (Publicado domingo 13 de enero de 2019)

Otra que dijo sí a esta iniciativa, Jo, que también viajó desde Nueva Jersey, señaló a Efe que querían pasarlo bien. "Se vive una sola vez", afirmó.

El evento se celebró por primera vez en 2002 en Nueva York y se ha extendido paulatinamente a otras ciudades, como Washington, Londres, Praga, Berlín, Varsovia, Milán, Copenhage, Buenos Aires, Chicago y San Francisco.