New York Times: abogado de Trump le pagó a actriz porno

Un nuevo indicio de que el presidente Donald Trump tuvo algún tipo de relación con la actriz porno Stormy Daniels salió a flote este martes, cuando Michael D. Cohen, abogado personal por mucho tiempo del actual mandatario, dijo haberle pagado $ 130,000 de su propio bolsillo a la actriz de cine porno que recientemente afirmó haber tenido una aventura, según publica el diario The New York Timnes.

Cohen, que trabajó como abogado de la Organización Trump durante más de una década, dijo además que el dinero que pagó no se le reembolsó el pago.

"Ni la Organización Trump ni la campaña Trump participaron en la transacción con la señora Stephanie Clifford, ni tampoco me reembolsaron el pago, ni directa ni indirectamente", dijo Cohen en un comunicado al New York Times. "El pago a la señora Clifford fue legal, y no fue una contribución de campaña ni un gasto de campaña de nadie".

El abogado dijo anteriormente que el presidente Trump ha negado una aventura amorosa con la señora Clifford, cuyo nombre artístico es Stormy Daniels.