NYT: Educación cambiaría la definición de acoso sexual

La Secretaria de Educación, Betsy DeVos, estaría formulando nuevas políticas sobre cómo las universidades manejan los casos de acoso sexual, según informó el diario The New York Times.

Los cambios, que incluyen modificar la definición de qué se consideraría acoso sexual, darían mayores protecciones a los acusados y reduciría la responsabilidad a los colegios y universidades.

Aunque Telemundo no había podido verificar la propuesta mencionada en el diario, un psicólogo que lleva 12 años trabajando con víctimas de abuso sexual cree que, de implementarse, sería devastadora para los afectados.

“¿Cómo no va a tener eso una repercusión directa, entiéndase negativa, a la hora de que esa víctima, o presunta víctima, denuncie eso? Genera miedo, genera desprotección”, dijo el psicólogo Fernando De Greef.

Los cambios acabarían con las reglas promovidas durante el gobierno de Barack Obama, que exigían a las universidades implementar medidas más estrictas y tomar más responsabilidad de lo que ocurre en estos casos.

Pero el año pasado, DeVos criticó las políticas del anterior gobierno, argumentando que ponía a los acusados en desventaja, señalando específicamente a la falta, para ellos, del debido proceso.

Una portavoz del Departamento de Educación declaró que la agencia no ha tomado ninguna decisión y calificó el informe de The New York Times como “prematuro y especulativo”.