Niña de 7 años muere tras accidente en cuatrimoto

TEXAS - Una comunidad al norte de Edinburg se encuentra asombrada por el trágico accidente que le quitó la vida a una niña de tan sólo 7 años de edad.

De acuerdo a las autoridades, eran tres niñas y un niño que se encontraban a bordo de una cuatrimoto. La menor de 7 años falleció en el hospital a causa de las heridas que recibió.

Jared, el pequeño conductor, indicó que fue a unas dos cuadras de su casa donde se volcaron y presenciaron cómo su vecina fue trasladada al hospital en un helicóptero.

"Dice que es su culpa, es su culpa. Le digo no mijo no, no es tu culpa. Está muy chiquito para que él traiga eso en la mente siempre," comentó Juan Ignacio Ríos, dueño de la cuatrimoto que fue asegurada por las autoridades para investigar más a fondo.

Los padres de la víctima mortal piden ayuda de la comunidad para cubrir los gastos fúnebres. Su identidad aún no ha sido revelada. Para más información sobre cómo apoyar la familia llame al 956-601-6093.