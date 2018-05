Niña narra su experiencia en el Paro Nacional

Una niña describió en un vídeo colocado en la página de Facebook de su mamá, Anés Cedeño, su experiencia al ir a protestar el pasado 1 de mayo, en contra del cierre de escuelas el pasado 1 de mayo.

La pequeña Lucía Ruiz Cedeño lo menos que esperaba era recibir gases lacrimógenos durante la manifestación. Sin embargo, muy valientemente, dijo que no dejará de manifestarse.

"Todo estaba perfecto, nos divertimos, cantamos, caminamos. Todo iba bien hasta que por la tarde cuando nos estábamos yendo, estábamos caminando a la guagua y se escucharon unos disparos", narra en el vídeo de algo más de dos minutos de duración. En ese momento fue que comenzó la intervención de la Policía con los manifestantes que querían llegar a la Milla de Oro.

"Te empieza a picar la cara, empiezas a llorar, tienes que correr", cuenta la niña.

"Yo creía que la policía eran personas que ayudaban a Puerto Rico, pero ya veo que solo son personas que le importa el dinero y no le importan los niños", destacó la pequeña que defendió su participación en la marcha, la cual describió como una pacífica.

"Ustedes le van a echar la culpa a mi mamá, porqué me llevó allá, pero yo he tenido un año horrible y yo tenía derecho a protestar en una protesta pacífica", dijo.

"No nos van a parar... yo no me voy a dejar parar", concluye.

