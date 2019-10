"Perdón": rompe el silencio uno de los asesinos de Junior

Más Videos (1 of 9)

NUEVA YORK - Uno de los cinco principales asesinos del quinceañero dominicano Lesandro “Junior” Guzmán Feliz narró en la corte que los primeros años de vida estuvieron plagados de soledad y dolor, algo que lo condujo a las redes de la temida pandilla “Trinitarios”.

José Muñiz, sentenciado de 25 años a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, intentó abrir su corazón a la familia de Junior.

El abogado de Muñiz, de 21 años, declaró en la corte que su cliente tuvo una “infancia problemática”.

Su madre estuvo en prisión por un cargo de drogas cuando Muñiz tenía solo tres años, por lo que fue criado en un hogar de acogida. Su madre sufrió un derrame cerebral poco después de salir libre, señaló el abogado.

Revelan video de los últimos minutos de vida de Junior

“Yo no lo miré, cerré los ojos”, dijo su madre Leandra Feliz. (Publicado viernes 14 de junio de 2019)

Muñíz durmió en las calles y tenía dos trabajos para poder costear el tratamiento médico de su madre. Fue en esa época cuando conoció a Diego Suero, el líder de la camarilla “Los Sures”. El grupo criminal se convirtió en la familia de Muñiz, según el abogado.

Muñíz leyó en voz alta una carta dedicada a los padres de Junior.

“Desde mi corazón, les pido que me perdonen. Quiero que se sepan la verdad”, expresó a una audiencia sobrecogida por el dolor y la indignación.

Al parecer, Muñíz se rehúsa a asumir la responsabilidad del asesinato que conmocionó a toda la nación. El joven dijo era menos culpable que los demás pandilleros involucrados. "No se trató de un supuesto video sobre una mujer. Ese no fue el motivo. No había una intención”, dijo sobre el asesinato del quinceañero.

Presuntos asesinos de Junior aguardan sentencia

El juicio contra cinco de los principales sospechosos de asesinar a Lesandro Guzmán podría llegar a su fin en su segundo día de deliberaciones. (Publicado viernes 28 de junio de 2019)

"Muchas veces los padres no saben lo que hacen sus hijos. Puede ser cierto que no era miembro de una pandilla, pero el día que le dispararon a mi amigo, él estaba allí”, dijo en referencia a un tiroteo dos noches antes del asesinato, cuando un joven de El Bronx, Carlos Cabral, recibió un disparo cerca del ojo.

El clamor de perdón y la revelación sobre el supuesto motivo del crimen no apaciguaron la furia de la madre de Junior.

Inicia recta final del juicio por asesinato de Junior

Inicia recta final del juicio por asesinato de Junior (Publicado viernes 14 de junio de 2019)

El juez no se mostró conmovido por el pasado turbulento de Muñiz y le recordó su “Trinitarios hasta la muerte” cuando fue hallado culpable por un jurado de 12, 11 mujeres y un hombre.

"Tiraste tu vida por la borda a los 21 años”, dijo el juez.

Indignación por argumentos para desacreditar a Junior

El juicio tomó un giro inesperado luego de que una abogada defensora intentara vincular a Lesandro “Junior” Guzmán Feliz con la pandilla “Trinitarios”. (Publicado viernes 14 de junio de 2019)

“¡Gangueros!”, gritó Leandra Feliz con enojo. “Mi hijo jamás regresará de la tumba”.

Otro que suplicó el perdón de la familia fue Jonaiki Martinez Estrella, quien hundió el cuchillo en el rostro y la garganta de Junior.

“Los gangueros solo tienen dos caminos: cárcel o muerte”, expresó Feliz.