Un fuerte pelotazo en la nuca le cambió la vida

Un niño colombiano, Juan Sebastián Castrillón Mejía, sufre de una enfermedad desconocida que comenzó después de un golpe a la cabeza en un juego de fútbol.

Juan Sebastián dijo que inicialmente todo estaba bien cuando el incidente paso hace 10 años. Su primer examen de cerebro salió normal. Pero el segundo examen mostró una fisura cerebral.

Así comenzó su batalla contra una enfermedad que ningún doctor en su natal Colombia pudo diagnosticar. Durante diez años ha acumulado decenas de exámenes de todo tipo sin respuestas.

"Me he perdido muchas cosas de la vida", Juan Sebastián dijo. "Montar bicicleta ... rumbear, pero no todos estamos destinados a hacer esas cosas".

Juan Sebastián se despidió de su madre amada y abuela en Colombia para estar en el sur de Florida, donde su familia local buscan y pagan con innumerables sacrificios para ayudar.

La familia dice que van a seguir hasta que encuentren una cura.

Juan Sebastián ha perdido progresivamente la locomoción y dice que le falla la vista, pero él quiere luchar.

Juan Sebastián y su familia han establecido una página de GoFundMe - pidiendo ayuda para los miles de dólares que se requieren en la batalla.

"Esta cuenta de GoFundMe - aquí le pido a la comunidad que me ayude", Juan Sebastián dijo. "Si hay algún especialista interesado en mi caso, por favor que me ayude".