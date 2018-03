Niño de 3 años es arrollado mientras seguía a su papá

Más Videos (1 of 9)

SAN ANTONIO – Un niño de 3 años se recuperaba en el hospital luego de ser atropellado por un auto al oeste de San Antonio.

La policía dijo que el menor salió corriendo de su casa al momento que su padre se disponía a sacar la basura y fue entonces que un auto lo impactó.

El padre del niño aparentemente no se dio cuenta que el menor iba siguiéndolo y no pudo evitar el accidente el martes poco antes de las 12:30 a.m., según un reporte policiaco preliminar.

La víctima fue trasladada al hospital University con heridas que no ponen en riesgo su vida, agregó el reporte.

Las autoridades dijeron que el conductor del auto se detuvo a brindar ayuda, por lo que no se esperaba que enfrentara cargos criminales.

El accidente ocurrió en 1500 South Picoso, cerca de South Laredo Street.