Brigada sorprende a niño hospitalizado

Un video que circula en las redes sociales muestra la felicidad y la emoción de Jacob, un niño que se encuentra hospitalizado y recibió la visita de sus amigos que son empleados de una brigada estadounidense.

Los trabajadores, llenos de sonrisas y regalos -quienes se encuentran en la Isla para la restauración del sistema eléctrico- visitaron al paciente que poco a poco se ganó su corazones mientras trabajan en su hogar.

La madre de Jacob, Annette Meléndez, aseguró que ellos le prometieron que no se marcharían hasta que su casa tuviera luz.

''Que hermoso detalle. Estos electricistas son los que están trabajando en el área de Bayamón. Son de Miami ninguno puertorriqueño. Ellos conocieron a J.J. en su casa en Santa Juanita , le prometieron a JJ que no se marcharían hasta que su casa tuviera luz , y así fue . Por una semana de trabajo arduo lo hicieron. Le enseñaron a decir USA USA USA. Ya que la mayoría de ellos no hablan español.Todas las mañana que JJ escuchaba los camiones empezaba a gritar USA USA USA.J. J. Nińo al fin .Ellos llegaban y le cogia los guantes y los casco para jugar . No los dejaba trabajar o les llevaba sus juguestes para que ellos jugaran con el los molestaba todo el día . Ellos Loco con el niño'', escribió Meléndez en su cuenta de Facebook.

La visita ocurrió ya que los empelados fueron a la casa del niño y no se encontraba porque se encontraba en el hospital, por lo que decidieron darle una gran sorpresa.