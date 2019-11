Niño travieso marca al 911 y así acaba la llamada

Más Videos (1 of 9)

Un departamento de policía de un condado en Colorado decidió compartir el audio de una llamada graciosa al servicio de emergencia 911 que realmente no era una emergencia.

"Queríamos compartir esta adorable llamada al 911 que nuestros operadores recibieron de un niño llamado Isaiah. Esta llamada nos alegró el día y esperamos que la disfrutes también. Sin embargo, también es un recordatorio para que los padres le enseñen a su hijo cómo y cuándo marcar el 911", explicó la policía de Arapahoe en su cuenta oficial de Twitter.

Este fue el intercambio que se dio cuando la operadora atendió la llamada de Isaiah:

Operadora: Arapahoe 911. ¿Cuál es la dirección de su emergencia?

Isaiah: ¿Um, quizás tu puedas ir a mi preescolar para ver qué buena es?. ¿Está bien si cuelgo la llamada?

Operadora: No, no me cuelgues. ¿Están tus padres en casa?

Isaiah: Um, mis padres están en casa

Operadora: ¿Puedo hablar con tu mamá o tu papá?

Isaiah: Puedes hablar con mi papá

Operadora: Ok. Búscame a tu papá. Quiero hablar con tu papá.

Isaiah: OK.

Isaiah fingiendo ser su padre: Hola, Es el papá de Isaiah.

Operadora: Isaiah, yo sé que eres tú todavía (y se escuchan risas al fondo)

No se reveló si al final se pudo hablar con los padres del niño y recordarles lo importante que es educar a los hijos sobre el uso correcto del 911.