Emiten informe que exonera AEE sobre materiales ocultos

La Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que la División de Integridad Pública y de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia emitió un informe relacionado a la supuesta ocultación de materiales en el almacén 5 de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El mismo determinó que no hay comisión de delito.

La pesquisa a cargo de la fiscal Mónica Rodríguez Madrigal, de la División de Integridad Pública y de Asuntos del Contralor, surgió a raíz de un referido realizado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares el 11 de enero pasado relacionado a material que permanecía en el almacén 5 de Palo Seco. El Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) alegó que se ocultó y que el mismo pudo haber sido utilizado para la rehabilitación del sistema energético tras el paso del huracán María. Solicitó determinar si en la custodia, almacenaje y administración de dichos materiales, se violentaron normas administrativas o si se cometieron delitos contra el interés público.

De la pesquisa se desprende que el material contenido en el almacén 5 en Palo Seco estaba en un inventario aparte al resto de los almacenes, mas personal del Cuerpo de Ingenieros tenía conocimiento de la existencia del mismo. El informe detalla que “desde al menos octubre de 2017 empresas contratadas por USACE han adquirido materiales de dicho almacén”.

“Entendemos que no existen elementos que puedan tipificar una acción de naturaleza criminal. La evidencia obtenida no establece que los empleados de la AEE hayan omitido u obstinadamente descuidado cumplir las obligaciones de su cargo o empleo y como consecuencia de tal descuido, se haya ocasionado pérdida de fondos públicos o daño a la propiedad pública… No se desprende de los hechos expuestos que los materiales del almacén 5 hubieran sido escondidos u ocultados por el personal de la AEE, que se hubiera negado la existencia de los mismos o que el inventario existente no se hubiera remitido con anterioridad de manera intencional o criminal”, lee el informe emitido por la fiscal.

“Culminada la investigación, la cual se retrasó un poco dado que el Cuerpo de Ingenieros solicitó contestar por escrito el requerimiento del Departamento de Justicia, reflejó que los materiales y la existencia del almacén 5 no fue escondido ni ocultado por la AEE y que en los eventos no hubo la comisión de delito alguno. Siendo esa la situación, el Departamento de Justicia cierra su investigación y notificó el resultado de la misma al honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico”, indicó Vázquez Garced.

Mira aquí una programación en vivo