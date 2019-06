Más Videos (1 of 9)

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer Román no descartó el lunes que se vayan a tomar medidas disciplinarias por la asignación de policías escoltas a Elías Sánchez, exdirector de campaña del gobernador, Ricardo Rosselló.

“No se me he ha hecho un referido formal sobre el tema porque actualmente eso es una investigación activo por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). La señora Zulma Rosario está llevando el asunto. Una vez se determine causa o no, se tomarán las medidas pertinentes”, dijo Román en entrevista radial (Radio Isla).

Cámara aprobará presupuesto semejante a lo solicitado por la JSF

Esta partida representa 435 millones de dólares menos que los 9,624 millones de dólares presentado por el gobernador. (Publicado hace 3 horas)

De acuerdo con informes de prensa, la OEG investiga las alegaciones de que Sánchez recibió escoltas de policías mientras fue director de campaña del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en el 2016. Supuestamente, la denuncia fue hecha la exsuperintendenta de la Policía, Michelle Hernández.

Asimismo, trascendió que la querella fue referida al Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) por parte del exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio.

“Se procederá de acuerdo a la recomendación que se haga por parte de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Yo entiendo que sí, que hay una acción disciplinaria”, agregó Román.



Mira nuestra programación aquí